鄭麗文追思共諜 民進黨：國民黨人死光了、你們黨史需要我們提醒嗎 ？

國民黨主席鄭麗文8日出席統派政治受難團體舉行的秋祭，被以「共諜」身分遭故總統蔣介石槍斃的吳石將領也被列為追思烈士。對此，民進黨發言人吳崢今（10）日痛批，國民黨裡面其他人死光了，沒有人敢出點意見嗎？國民黨黨史還需要民進黨的人來提醒嗎？國民黨來到台灣，不就是因為被共產黨殺得屁滾尿流，機密情報全部被出賣嗎？怎會輪到民進黨來幫忙說明。他直言，鄭麗文就是赤裸裸的紅統路線，希望國民黨從政人士能嚴肅看待，這不只是國家認同的問題，更是去歌頌迫害中華民國台灣國家安全的人，完全是配合中共的統戰滲透。

鄭麗文表示，她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰政治思想，而當時坐政治黑牢。不過，她說，「吳石先生他是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同。」

民進黨發言人吳崢、韓瑩今上午召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會。吳說，鄭麗文要祭拜共諜吳石令人感到非常不可思議，怎麼會台灣最大的在野黨、中華民國人民支持選出來的國民黨主席，去祭拜一個曾經出賣中華民國、出賣國家，配合中共統戰滲透， 讓多少當年先人在戰場上被犧牲，被共軍殲滅這樣的一個叛國賊。他質疑，鄭要跟台灣社會、中國傳達什麼訊息？

吳崢指出，鄭麗文稱該活動與吳石無關，但根據主辦方的採訪通知，就是因為中國上映電視劇《沉默的榮耀》， 所以要舉辦秋祭追思吳石等人；此外，主辦方當天發放的手冊也毫無隱蔽，就是把吳石等共諜列入追思祭告的對象之中。他強調，鄭不要裝傻、說謊，其參加活動就是要紀念共諜。

吳崢隨後講述歷史，包括吳石在徐蚌會戰把機密情報提供給共軍，導致國軍55萬人戰死，「就是吳石這個間諜、叛國賊、背骨仔，把機密資料傳給中共；此外，吳石到台灣後也繼續提供關鍵軍事資料，而當時台灣省工作委員會潛伏1500名共諜，並給中共攻台建議書，建議在1950年4月攻打台灣，所幸省公委被破獲，不然搞不好台灣就被赤化、就沒有今天的民主自由台灣。

吳崢表示，他看到鄭麗文祭拜吳石心中感到不可思議，「五個音，unbelievable」，他做夢也沒想過，蔣介石當年做的事情，有一天要輪到民進黨來幫忙說明。他批，怎麼會國民黨主席跑去拜一個當年要把自己抄家滅族，要推翻的共諜呢？國民黨還記不記得自己為什麼會到台灣來？不就是被中國人民解放軍，被共產黨殺得屁滾尿流嗎？不就是當年被滲透的一塌糊塗嗎、機密情報全部被出賣嗎？

「鄭麗文就是赤裸裸的紅統路線。」吳崢質疑，祭拜共諜是要投降嗎？配合統戰嗎？向中國輸誠嗎？國民黨裡面其他人死光了，沒有人敢出點意見嗎？國民黨黨史還需要民進黨的人來提醒嗎？他依序點名台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，以及表態參選台南市長的立委謝龍介、參選高雄市長的立委柯志恩，都認同當今國民黨的價值觀嗎？

吳崢呼籲國民黨人士，鄭麗文說要把「羊群變獅群」，不要作夢了，整群羊群都要被牽進去屠宰場裡面給人宰掉了。 他說，希望鄭麗文及國民黨從政人士能嚴肅看待，這不只是國家認同的問題，更是混淆視聽、錯亂價值，去歌頌迫害中華民國台灣國家安全的人，這完全是配合中共的統戰滲透。

韓瑩表示，鄭麗文就是親共，現在國民黨已經不反共，因此可以說國民黨已經沒有反共的DNA，民進黨才是反共第一品牌。他也說，相比副總統蕭美琴、前總統蔡英文在國外為台灣發聲，而鄭則是向國際散發錯誤訊號，台灣最大在野黨選擇跟中國站在一起、選擇中國統戰說法，這對中華民國是很大的警訊。

針對中國官媒《央視》要全球抓捕民進黨立委沈伯洋，韓瑩則說，中共威權蠻橫到喪心病狂，且其跨境陣壓的邪惡面目已經不只針對立委，而是對每個出去的台灣人都進行威脅。因此，她呼籲立法院長韓國瑜，應該出面譴責中國，且身為台灣民主基金會董事長，應該要在台灣民主遭到威脅、恐嚇的時候，必須挺身而出。

