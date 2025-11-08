鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳石。民進黨立委王定宇因而痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，更是赤化國民黨，等於是對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。
王定宇表示，吳石是中共封為第一號的間諜，在國民政府出賣軍事機密，讓中共屠殺成千上萬國軍，國民黨也因此逃到台灣，吳石在台灣仍繼續出賣軍事機密，並被蔣介石逮捕後槍斃。吳石不是被冤枉的，而是背叛國軍、出賣國家而被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖的受難者。中共不僅為了吳石拍連續劇，還表揚吳石消滅國民黨有功，國民黨的主席還去紀念他，相當荒謬。
王定宇怒轟，鄭麗文此舉是赤化國民黨，使之成為中共的附庸黨部，蔣介石槍斃吳石，鄭麗文卻要追思吳石，根本是對著蔣介石吐口水，眷村長輩們能接受完全站在中共立場的鄭麗文？鄭麗文卻說這是言論自由、吳石是白恐受難者，更稱這是和解的過程，這種說法更是汙辱白色恐怖受難者。
王定宇表示，在當時確實有許多人被汙衊為共諜，被囚禁與殺害，這些受害者應給予補償，但吳石被確認不屬於受難者，而是出賣國家的叛徒，鄭麗文用白色恐怖受難者美化吳石，把真正的共諜汙染無辜被害的人，這是對不起受難者的行徑。
王定宇強調，鄭麗文悼念吳石犯了四大錯誤，第一，此舉是完全站在中共史觀與價值觀上，讓國民黨成為中共附庸；第二，這等於背叛國民黨當年的總裁、主席蔣介石，向蔣介石吐口水；第三，這背叛因吳石犧牲的國軍將士；第四，鄭麗文竟將吳石洗白成白色恐怖受難者，刻意混淆，兩者根本是對不起白色恐怖的真正受難者。
王定宇更強調，此時應該跳腳的是國民黨的支持者，該擔憂的是台灣全體人民，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 14 小時前
即時中心／温芸萱報導國民黨主席鄭麗文繼稱「普丁不是獨裁者」後，又被爆今（8）日將出席統派社團舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該會實際追思對象卻是遭國民政府處決、被中共追封為「革命烈士」的共諜將官吳石。對此，律師林智群在臉書痛批，鄭麗文代表國民黨，卻要追思被國民黨槍斃的共諜，更質疑「白色恐怖被害人，國民黨都沒去弔唁了，結果去弔唁共諜？」。民視 ・ 15 小時前
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
生活中心／綜合報導 台灣羽球天后戴資穎，從國中開始征戰國際，16年來職業生涯，締造過"金滿冠"，22歲就成為台灣首位世界球后，更締造蟬聯214周世界球后寶座的歷史成就，也是史上唯一超過30冠的女單選手，代表台灣征戰過4屆奧運，最高獲得奧運女單銀牌，如今因傷引褪，但仍是不折不扣的台灣之光、羽壇傳奇。戴資穎爸爸戴楠凱：「她(戴資穎)第一張的選手證。」戴資穎爸爸，翻著小戴歷年參賽的選手證，堆積如山的證件變成一道選手證牆，一路看著她從高雄囡仔，到成為世界球后，眼裡滿是驕傲！戴資穎職業生涯16年，曾締造214周世界球后。（圖／中華奧會提供）戴資穎爸爸戴楠凱：「國小三年級，我就幫她報六年級(比賽)，她如果五六年級，我已經幫她報到高中去了，這一個問題，重點就是說，我們要讓孩子知道說，人外有人、天外有天。」從小被推去"越級打怪"的戴資穎，15歲的她開始征戰國際，2009年首次挑戰大獎賽級別，一舉獲得越南大獎賽女單銀牌，隔年也拿下新加坡超級賽女單銀牌，就此打開輝煌的職業生涯。前世界球后戴資穎：「自己其實沒有說，非常去追求，我一定要達到什麼樣的成績，對，然後，但是你知道你有這個機會的時候，你為什麼不要去做，所以我還是一直很努力地，朝這個方向在邁進。」戴資穎獲2020巴黎奧運羽球女單銀牌。（圖／中華奧會提供）戴資穎2016年11月在香港公開賽奪冠後，以22歲之姿，成為台灣首位世界球后，更創下年蟬聯214周世界球后的歷史紀錄，職業賽場達成史上唯一超過30冠的女單選手，更締造"金滿貫"成績，也曾代表台灣參加過四屆奧運，2020東京奧運拿下女單銀牌，只可惜生涯未能成功叩關奧運金牌。前世界球后戴資穎：「可以堅持到最後的人真的不多，但是我覺得本身，還是要選手肯吃苦、肯努力，然後你去堅持，就是自己所想要的東西。」近年因膝傷所苦，讓戴資穎腦中跑出退休想法，儘管選擇急流勇退，但她在羽壇的傳奇形象，已經深植人心。原文出處：台灣之光「羽壇傳奇」！ 戴資穎當214週球后締造紀錄 更多民視新聞報導超越勝負的友誼！戴資穎退役貼文「球后們都來了」 女單世界名將湧留言區獻祝福「未來不用再設鬧鐘！」戴資穎退役好友「小拉」依瑟儂獻上誠摯祝福戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了民視影音 ・ 10 小時前
