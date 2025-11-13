鄭麗文追思共諜 藍營人士：2026選舉破口已形成「衝擊中部、宜蘭」

記者侯彩紅、周威志／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，宣布兼任革命實踐研究院院長，親自對黨員授課。對此，前立委林濁水開酸，上一位國民黨主席兼任革實院長的是蔣中正，開酸很快會有「鄭語錄」。前立委沈富雄直呼，祭拜共諜吳石毀了國民黨，要鄭麗文趕快下台止血。

鄭麗文祭拜共諜，引起黨內軒然大波。

國民黨主席鄭麗文接連PO出與新加坡駐台代表葉偉傑以及與日台交流協會代表片山和之會面照片，加上前一天與AIT處長谷立言見面，強調相談甚歡，似乎想洗白親中形象。不過前立委沈富雄直言，日前鄭麗文祭拜共諜吳石，幾乎毀了國民黨。

前立委沈富雄：「黨中央凍結，主席請辭，危機處理小組取代當前的、目前的黨中央的功能，整個黨已經手足無措。」

沈富雄快刀斬亂麻，要鄭麗文下台止血，甚至點名從國民黨文傳會到地方立委都難以應付綠營攻擊。

畢竟看看8日鄭麗文祭拜吳石，而文傳會時隔整整2天才發文回應，整個黨靜悄悄，更有操盤大選經驗的藍營人士表示，明年地方選舉破口已形成，衝擊中部、宜蘭選情，甚至高雄、台南原本有望拿下，但都已被翻盤。

鄭麗文（右）接連PO出與各國代表的合照，似乎想洗白親中形象。圖為與AIT處長谷立言（左）的合照。

國民黨前立委陳學聖：「如果鄭麗文講錯了，黨員就會離她越來越遠，那她的令就可能不出黨中央，那很可能整個國民黨就會產生很大的一個選舉危機。」

但鄭麗文上任，馬上宣布要兼任培育國民黨幹部的革實院院長，親自授課。

國民黨主席鄭麗文（2025.11.12）：「由我親自授課，（讓黨員）理解我們的中心思想如何與時俱進。」

前立委林濁水開酸，看來獅王語錄很快要出版了，鄭思想寫入黨章、黨綱指日可待。

鄭麗文兼任國民黨的革實院院長，遭林濁水開酸。

政治評論員黃創夏：「既然要以中國人為榮，當然要向習主席看齊，習主席要黨員都要讀習近平思想，鄭思想他們當然國民黨也該讀。」

國民黨發言人牛煦庭：「透過（鄭麗文）親自操辦革實院，讓這個基層感到被重視，我覺得也不失為一種新的方式。」

鄭麗文上任，雷厲風行、爭議多，獲得贊同前，這些質疑聲浪不能視而不見。

