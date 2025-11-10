鄭麗文追思共諜「讓國民黨選將搖頭嘆息」蔡正元：賴清德笑到喘息

國民黨鄭麗文出席2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，並向吳石等人獻花。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文8日參加統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單中竟出現曾洩漏國軍情報、導致國軍數十萬人殲滅的「叛國者」中共高階間諜吳石，引起社會議論，也在藍營內部掀起反彈聲浪。前國民黨立委蔡正元直言，鄭麗文不應自以爲是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德總統笑到喘息！

鄭麗文雖聲稱此舉是「推動兩岸和解」，但蔡正元認為，兩岸不和平的原因，不是國民黨沒有推動兩岸和平，而是國民黨輸掉選舉。國民黨主席自以為是的兩岸和平議題，「我是中國人」、「我祭拜白色恐怖」等等之類的議題如果是對民進黨最不利的戰場，從國民黨選將的反應就看得出來。

廣告 廣告

蔡正元指出，如果國民黨選將避之唯恐不及的議題，國民黨主席還要孤芳自賞，自認爲在走對的路線，甚至自以爲在下什麼大棋局，找一些有的沒有的人在國民黨內搞什麼「建制派」、「地方派」之類的鬥爭，而不了解前線選將的問題，國民黨就很難贏得選舉，國民黨贏不了選舉，兩岸就沒有和平的機會。

蔡正元痛批：「國民黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽國民黨選將們的意見，該如何打下一場選戰？該如何設定下一場選戰的議題？而不是自以爲是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文追思共諜 民進黨：國民黨人死光了、你們黨史需要我們提醒嗎 ？

鄭麗文拜匪諜吳石爭議後 洪智坤：她超越洪秀柱、趕上馬英九 快成為兩岸淘寶第一人