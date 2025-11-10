鄭麗文追思共諜 黃國昌：吳石是共諜不是政治受難者 鄭主席應該聽到了

民眾黨主席黃國昌。(記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文近日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人。民眾黨主席黃國昌今日表示，吳石是共諜，不是政治受難者，是滿清楚的客觀事實，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，相信鄭麗文主席應該都聽到了。

黃國昌受訪時直言，吳石是共諜，不是政治受難者，是滿清楚的客觀事實，鄭麗文去參加包含吳石在內的追思活動，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，甚至國民黨前立委蔡正元也有提出一些評論，他相信這些聲音，鄭麗文主席應該都聽到了。

對於台灣民眾黨而言，黃國昌強調，民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是他們絕對不變的原則，是絕對會堅守的底線。

