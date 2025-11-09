鄭麗文追思共諜！黨內炸鍋：重創國民黨形象
政治中心／綜合報導
國民黨主席鄭麗文11/8，出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，但對象包含吳石等4名共諜，鄭麗文強調，事前未接獲有關吳石等其他共諜的相關資訊，不過黨內也出現反彈聲音，國民黨不分區立委提名人丁瑀，直接痛批鄭麗文，這是踐踏中華民國尊嚴的行為。
國民黨主席鄭麗文8號受邀出席白色恐怖秋季慰靈活動，事前已經被媒體曝光，她卻撇清，對象不包括蔣介石處死的共諜吳石，國民黨主席鄭麗文：「他們邀請的活動，譬如說相關的海報啊，所有的資訊等等，都沒有提到吳石，沒有以吳石作為，主要的（追思）對象。」
即便再三強調，跟吳石沒有關聯，但細看主辦單位一開始發的採訪通知，就很清楚，點出吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦，以烈士稱呼，活動手冊裡面還藏有回歸九二共識、爭取兩岸統一等內容，但鄭麗文事後卻裝傻說，她什麼都不知情？而且現場除了高唱多首紅統歌曲，工作人員還是極左派的勞動黨人員，黨內不分老少全都炸鍋。
細看主辦單位一開始發的採訪通知，就很清楚，點出吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦，以烈士稱呼。（圖／民視新聞）
國民黨不分區立委提名人丁瑀：「才上任一個多禮拜就狀況百出，我覺得這個非常非常嚴重，損害國民黨的形象，黨內很多人憂心忡忡，所以為了顧大局，我希望鄭麗文主席可以三思而後行。」
國民黨不分區立委提名人丁瑀直接開撕鄭麗文，此舉絕對是踐踏中華民國尊嚴的行為，前立委蔡正元也在臉書開炮，作爲黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的英雄，國民黨從今以後應該改名爲中國國民投降黨，還有幫張亞中操盤黨魁選戰的前媒體人何啟聖，也在臉書直接點名前黃復興黨部主委季麟連，黃埔出身，又是在國共內戰後，留在中華民國體制內的將領，當天跟著鄭麗文出席，卻選擇沉默，眼睜睜看著黨主席向敵方地下組織鞠躬。陸委會也嚴正發聲，鄭麗文不應將「背叛國家、出賣同袍」的罪犯美化為歷史悲劇，這不僅是對國家尊嚴的嚴重傷害，更是對因吳石事件而犧牲的中華民國軍民的羞辱。
鄭麗文強調，事前未接獲有關吳石等其他共諜的相關資訊，不過黨內不領情直接開撕。（圖／民視新聞）
國民黨主席鄭麗文：「會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果，但是這並不代表，因為我們的主張不一樣，我們就要兵刃相見。」桃園市議員（無）于北辰：「這四個就是認證的共諜，就是匪諜，所以為什麼歷屆的國民黨黨主席，沒有人去過，這一票人，他就是反國民黨為核心，妳再去給老蔣4月5號獻花，妳這是黃鼠狼拜年不安好心，妳打算把國民黨給滅掉，國民黨起始於孫文滅亡於麗文。」
網路上還有網友製圖，前總統蔡英文、副總統蕭美琴以及民進黨立委黃捷，都到歐洲參加國際交流活動，但反觀國民黨主席鄭麗文，則是去參加統派團體的追思共諜活動，兩大黨的格調價值，高下立判。
原文出處：鄭麗文追思共諜！黨內炸鍋：重創國民黨形象
