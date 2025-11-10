鄭麗文追思叛國共諜 蔡正元酸改名「中國國民投降黨」陳學聖示警恐重演2016「死亡之握」慘敗
陳學聖：高雄柯志恩最有機會 怕被鄭麗文兩岸路線拖累 鄭麗文路線不調整 最大獲利者是民眾黨
國民黨2026選情拉警報！國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖追思會祭拜共諜吳石，引發黨內激烈批評。前立委蔡正元批應改名「中國國民投降黨」，智庫召集人、前立委陳學聖警告恐重演2016年「死亡之握」慘敗，直指不僅高雄柯志恩、台南陳以信等國民黨南部候選人恐受衝擊，此外，彰化、嘉義、宜蘭等現有執政縣市也可能失守。民進黨已開始操作「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，國民黨發言人、民代集體噤聲，兩岸路線爭議成選舉未爆彈。陳學聖更指出，鄭麗文兩岸路線若不調整，最大獲利者是民眾黨。
吳石共諜身份敏感 歷任國民黨主席未曾參加
據了解，1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會現場確實擺放吳石的照片及紀念碑，媒體採訪通知中也多次提到吳石。陳學聖指出，吳石是「第一號共諜」、「擊敗國民黨非常重要的將領」，讓中華民國撤退到台灣，「對中華民國來講他是一個非常嚴重的叛徒」。
陳學聖表示，這個白色恐怖政治受難者祭拜活動持續三十多年，「但歷來國民黨的重要領導人物都沒有去參加過，包括馬英九自己在內都沒有去參加過」。
黨內不同派系罕見同聲批評兩岸路線
陳學聖與蔡正元在政治路線上向來不同，但此次對吳石事件看法一致。陳學聖坦言，「我跟蔡正元有些路線不太一樣，但這件事情的看法一樣。我們兩個都是前輩，都身經百戰的人，我們點出很多公職人員的心聲。」
蔡正元在臉書痛批，作為中國國民黨主席祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」，是「顛倒國民黨歷史定位的傑作」，建議國民黨改名為「中國國民投降黨」更名符其實。
民進黨已開始操作「支持柯志恩就是支持鄭麗文」 2026選情拉警報
陳學聖最擔心的是此事對2026選情的衝擊。他透露，欲參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩等人已開始操作「支持柯志恩就是支持鄭麗文」的口號，「把國民黨明年2026縣市長選舉全部都拉進來打」。
「你看那個口號你就知道，2016的時候是支持陳學聖就支持馬英九，那時候馬英九死亡之握最慘的時候，然後就一片都掛下去了。」陳學聖回憶當年情景，強調「我們是身經百戰的人，已經提前預知到，如果現在鄭麗文路線沒有解釋清楚，受傷可能會越重」。
他觀察到，「這兩天很多名嘴的委員都找不到人，為什麼？怕被堵麥。怎麼講都不對，你也不能講自己的主席。」許多現職人員和明年要選的人都私下表達擔憂，「他們擔心這個事情會發展下去以後，會讓他們明年根本就很難選」。
高雄柯志恩最有機會 最怕被兩岸路線拖累
談到2026各縣市選情，陳學聖認為高雄市的柯志恩「非常有機會，但是兩岸路線、黨的路線絕對不要傷害到他」。他透露，柯志恩一週前接受聯合報訪問時就講過「民意絕對大於黨意，主席一定要傾聽選民的聲音」，顯示已有警覺。
陳學聖在高雄待過兩年，他觀察柯志恩「上一屆選市長的時候還很像外地來的貴族，可是這次就像是在地自己鄰家女兒，那個轉變你們無法感覺」，因此「這次選上的希望是比台南更高，就是不要去拖累他」。
他警告，如果2026變成「台灣人跟中國人的對決」，「很簡單，民進黨只要喊一個口號：台灣人投民進黨，中國人投中國國民黨，我們就輸了。這兩句話就把你幾年來努力全部都沒有了。」
陳以信選台南 陳學聖：「唐吉訶德精神」值得肯定
對於陳以信選台南市長，陳學聖坦承曾建議他選台北中正萬華區立委「機率比你在台南高」，但陳以信堅持南下。「他就是有他的唐吉訶德的夢，跟我當時下高雄一模一樣。國民黨就少這種做夢的人。」雖然「輸的機率高過贏的機率」，陳學聖仍選擇支持，「他做決定我們還是要挺。」
陳學聖：現有執政縣市彰化嘉義宜蘭也要小心被拿走
陳學聖也提醒國民黨注意守成危機。他指出，國民黨在地方選舉「已經來到最高點的勝利點，那接下來會更好嗎？除非你拿下台南高雄或屏東，但那個機率很難。」他警告，「被別人拿回去的機率相對是高的」。
他特別點名彰化、嘉義市、宜蘭這幾個兩屆任期將屆滿的縣市，「國民黨要小心，一直在看台南高雄，沒有轉過來注意一下現在這個國民黨14到15個縣市哪幾個可能掉？都沒在看，就光是想要攻台南攻高雄。」
此外，國民黨還面臨接班人問題。陳學聖透露，「很多縣市我們執政，但兩任到期的找不到接班人」，凸顯國民黨在2026年不只要攻城，更要面對艱困的守成戰。
陳學聖：鄭麗文路線不調整 最大獲利者是民眾黨
陳學聖預言，如果鄭麗文持續目前路線，「最大獲利者會是民眾黨」。他分析，「對民進黨失望的人回頭看看國民黨也不喜歡，他覺得我不喜歡國民黨現在這樣的路線，民眾黨就最大獲利者」。民眾黨什麼話都不說，「很多選票就自動移動」。
至於藍白合，陳學聖認為「再怎麼講都是有私心」，真正的合作空間在「民進黨執政的縣市，看誰敢去挑戰」。
陳學聖呼籲兩岸路線大辯論 守住三大原則
陳學聖呼籲國民黨進行「由下而上大鳴大放」的兩岸路線辯論。他認為鄭麗文的做法「過剛易折」，「民進黨都搞了50年，那你今天要回復可以，但是你要從文化面著手」，而非直接從政治面切入。
他強調國民黨必須守住三點原則：「第一個你一定要守護中華民國，第二個你一定要守護民主自由，第三你一定要守護台灣的自主安全。這三點，我覺得國民黨哪一個黨主席你都要守住，你在台灣人民心中你才會變成是一個會守護台灣的政黨。」
陳學聖提醒鄭麗文，「你一個人是代表了整個黨的方向。南台灣就放手給候選人去選，他想講什麼做什麼，只要當選，最後榮耀都回歸你主席。」否則重演2016「兩頭空」的慘況，「2016就這樣選輸的」。
