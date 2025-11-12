鄭麗文追思吳石惹議，恐衝擊2028大選？沈富雄看不下去：毀半個自己，拖累國民黨

國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬一同追思前高階共諜吳石，此舉引發高度爭議，甚至在國民黨內部也罵聲不斷。對此，前立委沈富雄表示，鄭麗文的行為讓整個國民黨陷入手足無措、不知所措的狀態，黨內人士只能仰首問蒼天。他更直言，鄭麗文這一舉動「毀了半個鄭麗文，拖累整個國民黨」。

沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》提到，環顧國內，沒有一個人演講可以讓前總統馬英九掉眼淚，他注意到馬英九掉眼淚時，鄭麗文說「當台灣人民遭受到困難的時候，中國國民黨一定跟台灣人民站同一邊」，那時候馬英九老淚縱橫，如果再繼續下去，賴清德2028就沒有那麼簡單了，但很可惜，這只維持了2天，因為後來鄭麗文去祭拜了吳石。

沈富雄直言，鄭麗文這個動作，「毀了半個鄭麗文，拖累整個國民黨」，這一個小小的動作不要小看，所帶來的後果非常嚴重。雖然鄭麗文後來有說不曉得有吳石，「我覺得她沒講真話，她是知道的，因為主辦單位跟她很熟，而且邀請函有沒有寫不重要，因為她到了現場，不但只有吳石，還有好幾個都是同一掛的。」

國民黨主席鄭麗文（見圖）日前出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石惹議。（資料照，蔡親傑攝）

沈富雄重話批鄭麗文：把理想跟現實政治混在一起了

沈富雄指出，如果是主辦單位沒說清楚，而鄭麗文是在糊裡糊塗的情況下前往活動，「我不相信」。他強調，若真是如此，鄭麗文一到現場看到相關資訊，完全有充足的時間向主辦單位表示「抱歉，臨時有事，無法繼續留下來。」但事實是，鄭麗文明知道資訊，她是明知道而願意去的，整個過程是她盤算裡頭都有的。顯然這一趟追思之旅闖下了「禍」，之所以說「禍」，是因為這幾天整個社會的反應很不好，但是相對是很安靜的，這個是非常大的事情，「我看到這個就睡不著覺了」。

沈富雄表示，鄭麗文的格局很高，所以她向這些人追思，但她應該馬上轉頭就要去圓山忠烈祠，去拜自家的烈士，而且說「老祖宗抱歉我來遲了」，兩邊大家要和解，「這個是表面上，我是不同意的，就和解個屁阿！這些人命都賣了，我們是烈士，他們怎麼是烈士呢？」

沈富雄進一步表示，鄭麗文的很多做法是「做給北京看」的。他諷刺說，中國共產黨總書記習近平若看到這些舉動，應該會感動，所以應該派個代表團，起碼派一個代表也來圓山忠烈祠意思一下，老共就從此收手，並說「只要台灣人民不願意，不會強制統一，因為鄭主席很有誠意，所以從此飛機少去了」，但真的會這樣嗎？「鄭主席把她心裡頭的一種理想跟現實政治混在一起，有這麼簡單的話，就不須要麻煩川普跟普丁一天到晚在那邊鬥，太天真了！」

沈富雄：鄭麗文表現比洪秀柱更嚴重

沈富雄坦言，國民黨整個黨已經手足無措、不曉得怎麼辦，所有國民黨人仰首問蒼天，發言人不曉得怎麼發言、文傳部不曉得怎麼宣傳，第一線候選人不曉得如何對付敵人攻擊。所以鄭麗文對國民黨所帶來的傷害才剛開始，她的表現、動作以及行為，比當年的洪秀柱更嚴重，因為洪秀柱大部分是言論，沒有動作，「這一位女士讓她繼續當下去，動作會很多，而且這個人她不會說『你不喜歡，我修正』，這就不是鄭麗文了，她不會修正，她是一個直來直往的人。」

洪秀柱是國民黨首位女主席。（資料照，林韶安攝）

讓鄭麗文做到2028 沈富雄：民進黨現在就可以開香檳了

沈富雄感嘆，鄭麗文的主張、言論跟做法，不要說跟社會主流有落差，甚至認為她現在跟國民黨的主流意見也有落差。沈富雄不諱言，國民黨的主流意見本來就跟整個社會主流意見有落差，所以國民黨選舉都很辛苦，「我現在懷疑，鄭麗文的意見跟國民黨主流意見又有落差了，所以鄭麗文的意見跟社會主流差的有多大？」

沈富雄提到，他想問國民黨的黨員們，「這是你們要的黨主席嗎？這是你們心目中寄予厚望的黨主席嗎？」他直言，如果讓鄭麗文繼續做到2028年，那民進黨現在就可以開香檳了，即使民進黨的政績再壞、弊案再多，經不起一個黨主席對兩岸關係、對國家未來有這樣的看法，「只搞這個黨主席出去，民進黨多垃圾、多髒，沒差，大家就覺得台灣的未來不能交代給國民黨，因為（國民）黨有這樣的主席。」

