鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。

徐巧芯表示，以她個人來說，從1949年國民政府到台灣的時空背景之下「確實在台灣有很多共諜」，共諜希望滲透到台灣之後，當然希望把紅色勢力、共產黨的生活方式、政治、權力等影響到台灣，在這時空背景下才會有白色恐怖。她指出，白色恐怖之中有一部份沒有被公平對待，所以後續有賠償，國民黨政府執政期間也做了很多。但其中有一部分人確實因為當時是共諜，被發現後用國安相關法律判刑或是處決。

針對共諜一事，徐巧芯也表示，從國民黨立場而言，仍然認為當時的蔣中正在守護中華民國，作為一個民主的主權獨立國家，國民政府做出這樣的判斷，是為了避免當時不只是兩岸間，當時的紅色滲透，整個亞州都在防範。她指出，藍營經常批評民進黨，如果當時1949年沒有蔣中正，是不是台灣早就被赤化了？ 雖然追求兩岸和平，但仍要回想國民黨對於蔣中正、蔣經國的態度是什麼。

而活動邀請函有一張圖，地點應該在昆明，是反內戰的學運事件，主要是反蔣中正的，這是屬於共產黨的史觀，並不屬於中華民國和國民黨的史觀，歷史必須分明。「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。她也表示，鄭麗文去可能是考量兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心與歷史，也希望有機會講清楚，讓更多黨員、年輕一代加入國民黨的人，知道國民黨從建國、抗戰、國共內戰與1949年到台灣落地生根推動一系列發展，與後續的執政。

對岸有共諜到台灣，被抓到後對中共或共諜而言可能判死刑，國民政府也有很多人到中國受到同樣對待，這些情報人員對中華民國犧牲，希望大家能正視此事並給予肯定。

