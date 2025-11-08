鄭麗文追思對象含「匪諜」...李忠憲嘆國民黨反共到獻花只花70年：以和平之名完成服從中共之路
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席統派組織舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起社會爭議的是，追思對象其中之一是前總統蔣介石處決的「匪諜」吳石。對此，成大電機系教授李忠憲指出，國民黨從反共復國到「不反共求和」，只花了七十年，今天的中國國民黨正以「和平」之名，完成了服從中國共產黨之路。
李忠憲表示，從郝龍斌的沉默、鄭麗文的投降，到蔣萬安的無感，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」，只花了七十年。他提到，身邊有好幾個被趙少康洗腦，用仇恨民進黨、美化共產黨，洗到壞掉的忠貞國民黨黨員，最近開始感到害怕。
李忠憲說，之前去上趙少康的節目，在等待錄影的前夕，因為不安跟一些朋友交換訊息，朋友X說：勇哉！我的同志；有朋友說不要被趙拉走，他的論述邏輯和魅力，吸引了不少人；父親最後有意識的時候，看了好幾次跟趙少康對談的這個節目，看來也是對他沒有什麼信心。
李忠憲提到，當時在喝茶等待的時候，一面想說今天要如何應付，另外又覺得，中國共產黨如果消滅了中國國民黨，台灣被中國併吞，趙少康這個短視近利的人，絕對是名列前茅的功臣，「短短幾年，就已經部分驗證了我的想法，中國國民黨已經完蛋了。」
李忠憲指出，鄭麗文的功能就在這裡，她不但不反共，還能在共諜追思會上朗誦中共的宣傳語：「沈默的榮耀」。他說，中國的工具從趙少康一個人，變成無數的人工智慧機器人，這樣為何還需要趙少康，趙那種只是在那裡假掰跟撈的人，鄭麗文這種完全能夠控制的，再加上訊息戰爭，準備要來真正併吞台灣了。
李忠憲說，郝龍斌代表那一代「還以為自己是正藍」的國民黨人，不會獻花給共諜，但也不會說不，還在繼續保持沉默，不知如何反抗。他直言，最可怕的惡不是出於惡意，而是出於不思考，郝龍斌式的理性，其實是對思考的懶惰，因此當反共被仇綠取代，他選擇沉默。
李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。
李忠憲提到，鄭麗文說這是「促進和解」，但那不是和解，而是健忘。他諷刺，反共太累，就改口「和平最重要」；堅持太難，就喊「兩岸一家親」。
李忠憲指出，然而最諷刺的，是台北市長蔣萬安。他說，蔣介石以反共為信仰；自以為是他的曾孫，卻對台北替共諜平反的追思會毫無反應，且在看到傅在立法院全數通過，繼續當國民黨立院黨團總召的過程，局勢跟政治利益會讓他做出對自己有利的選擇。
李忠憲說，郝龍斌沉默，鄭麗文獻花，蔣萬安微笑，從反共的榮耀到沈默的榮耀，國民黨的靈魂只剩一場安靜的喪禮。他引述卡繆：「當反抗失去界線，它就變成服從。」 而今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。
(圖片來源：三立新聞網)
更多放言報導
從紫光滲透到戰時內閣的沉默 ...李忠憲指「無抗中保台」年改、同婚都是一場空！直言：按當前藍白作為「2028局勢不會好轉」
黃國昌涉狗仔案麻煩大了？！李忠憲送他尼采一句話：與怪物戰鬥的人、應當小心自己不要成為怪物
其他人也在看
陸女婚後不孕以為月經不調竟查出男性XY染色體！經試管成功產女
大陸一名29歲王姓女子婚後三年未能懷孕，經檢查竟發現自身擁有男性染色體，經由醫療團隊協助，透過供卵試管嬰兒技術，最終成功生下健康女嬰，寫下醫學奇蹟。中天新聞網 ・ 13 小時前
受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出明天將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，鄭麗文今天（7日）下午出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪時表示，台灣民主轉型幾十年，是個充分尊重政治言論自由、 思想的地方，而自己明天出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民未來不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。鏡報 ・ 1 天前
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鄭麗文追思「匪諜」目的在推不反共？李忠憲分析最大威脅為「和解論」：中國理想局面是讓台灣忘記為何反共
李忠憲直言，鄭麗文的角色不是要立即說服所有人，而是要讓「不反共」這件事，第一次變得理直氣壯，很多人誤以為中國的威脅永遠是「武力犯台」，但真正的威脅從來不是軍艦，而是話語。放言 Fount Media ・ 10 小時前
中國第三艘航母「福建艦」正式服役備戰打仗
(記者陳篤忠台北報導)共軍第三艘航空母艦「福建艦」，在海南三亞入列服役，大陸國家主席習近平登艦視察， 到駕駛室查看值勤戰位外，還到綜合控制站按下彈射按鈕，叮囑官兵投身部隊建設、備戰打仗。大陸央...自立晚報 ・ 11 小時前
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 11 小時前
加速軍售交付速度！ 美防長：革新武器採購制度
美國國防部長赫格塞斯宣調整軍方武器採購方式，強調交付速度是原則，也是維持威嚇與作戰優勢的決定性因素，而最大的改變是擺脫過去追求精良昂貴的「完美產品」程序，改向採取能更快交付，效果不盡理想的方案，另外原本負責外國軍售的「國防安全合作署」，也改由負責「採購與維持」的次長管轄，希望透過把對外軍售的業務，納入總額4000億美元的五角大廈武器採購體系，縮短流程，減少美國盟友夥伴長期面臨軍購的交付延宕問題。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
徐巧芯酸「背骨仔」 高揚凱反擊：鄭麗文呢
[NOWnews今日新聞]民進黨籍的台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，近日與國民黨立委徐巧芯爆發口水戰，徐巧芯質疑高揚凱「由藍轉綠」是「背骨仔」，高揚凱則反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 10 小時前
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。鏡報 ・ 12 小時前
鄭麗文要悼念共諜吳石！李忠憲曝目的：測試台灣社會對共諜兩字是否麻木
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席悼念在白色恐怖期間，因中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石等人的紀念活動。成大教授李忠憲指出，這是政治語言的測試，以看台灣社會對「共諜」這兩個字是否已經麻木。他也表示，鄭麗文的角色不在於改變什麼，而是讓屈服變得看起來理性而高貴。「反共」被視為老派、過時、甚至激進，那才是中國真正的勝利。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。中天新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文出席「共諜」追思會 支持者高喊：加油！我們都是中國人
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動被質疑，追思的是要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文下午抵達時向出席者致意，受到熱烈歡迎，還有人高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鄭麗文追思對象含「匪諜」輿論炸鍋！張景森痛批對人權受難者及其家屬二次傷害：繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞
張景森表示，這樣的表態和說辭，以一句不客氣的評語來說：「像是繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞。」真正的和平必須建立在清楚的價值邊界上，大家已經看到，其實鄭麗文的價值跟多數人不太一樣。放言 Fount Media ・ 10 小時前
鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，我國處決的叛將與共諜吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。中時新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文追思共諜惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
「台灣地區政治受難人互助會」今日舉辦白色恐怖秋祭追思活動，追思對象之一為共諜吳石。吳石曾任國防部中將參謀次長，卻同時是中共在國民黨內部的最高情報官，遭查獲後被判處死刑。其後吳石被中共追封為「烈士」，近日更有影視作品以他為題材拍攝。針對鄭麗文將與會一事，蔣...CTWANT ・ 15 小時前
台中國際花毯節登場 遊客憂颱風襲台影響花況
中部中心/綜合報導台中國際花毯節8日正式登場，預計下周就是盛花期，不過鳳凰颱風，預計下周襲台，讓遊客憂心，花況是否受影響，相關單位表示，因為花卉屬於自然植物，如果遇到強降雨，自然會被壓垮，若是花況不適合觀賞，就會關場。民視 ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前