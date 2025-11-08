鄭麗文追思對象含「匪諜」...李忠憲嘆國民黨反共到獻花只花70年：以和平之名完成服從中共之路

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席統派組織舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起社會爭議的是，追思對象其中之一是前總統蔣介石處決的「匪諜」吳石。對此，成大電機系教授李忠憲指出，國民黨從反共復國到「不反共求和」，只花了七十年，今天的中國國民黨正以「和平」之名，完成了服從中國共產黨之路。

李忠憲表示，從郝龍斌的沉默、鄭麗文的投降，到蔣萬安的無感，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」，只花了七十年。他提到，身邊有好幾個被趙少康洗腦，用仇恨民進黨、美化共產黨，洗到壞掉的忠貞國民黨黨員，最近開始感到害怕。

李忠憲說，之前去上趙少康的節目，在等待錄影的前夕，因為不安跟一些朋友交換訊息，朋友X說：勇哉！我的同志；有朋友說不要被趙拉走，他的論述邏輯和魅力，吸引了不少人；父親最後有意識的時候，看了好幾次跟趙少康對談的這個節目，看來也是對他沒有什麼信心。



李忠憲提到，當時在喝茶等待的時候，一面想說今天要如何應付，另外又覺得，中國共產黨如果消滅了中國國民黨，台灣被中國併吞，趙少康這個短視近利的人，絕對是名列前茅的功臣，「短短幾年，就已經部分驗證了我的想法，中國國民黨已經完蛋了。」



李忠憲指出，鄭麗文的功能就在這裡，她不但不反共，還能在共諜追思會上朗誦中共的宣傳語：「沈默的榮耀」。他說，中國的工具從趙少康一個人，變成無數的人工智慧機器人，這樣為何還需要趙少康，趙那種只是在那裡假掰跟撈的人，鄭麗文這種完全能夠控制的，再加上訊息戰爭，準備要來真正併吞台灣了。



李忠憲說，郝龍斌代表那一代「還以為自己是正藍」的國民黨人，不會獻花給共諜，但也不會說不，還在繼續保持沉默，不知如何反抗。他直言，最可怕的惡不是出於惡意，而是出於不思考，郝龍斌式的理性，其實是對思考的懶惰，因此當反共被仇綠取代，他選擇沉默。

李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。



李忠憲提到，鄭麗文說這是「促進和解」，但那不是和解，而是健忘。他諷刺，反共太累，就改口「和平最重要」；堅持太難，就喊「兩岸一家親」。



李忠憲指出，然而最諷刺的，是台北市長蔣萬安。他說，蔣介石以反共為信仰；自以為是他的曾孫，卻對台北替共諜平反的追思會毫無反應，且在看到傅在立法院全數通過，繼續當國民黨立院黨團總召的過程，局勢跟政治利益會讓他做出對自己有利的選擇。



李忠憲說，郝龍斌沉默，鄭麗文獻花，蔣萬安微笑，從反共的榮耀到沈默的榮耀，國民黨的靈魂只剩一場安靜的喪禮。他引述卡繆：「當反抗失去界線，它就變成服從。」 而今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。

