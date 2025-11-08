鄭麗文追思對象含「匪諜」輿論炸鍋！張景森痛批對人權受難者及其家屬二次傷害：繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派組織在台北市馬場町紀念公園舉辦的白色恐怖受難者追思會，不料追思對象卻出現「匪諜」吳石、朱楓等人，令外界輿論炸鍋。對此，前行政院政務委員張景森指出，將白色恐怖受難者與「情報工作者」並置，是對人權受難者及其家屬的二度傷害。他批評，鄭麗文這樣的表態和說辭，以一句不客氣的評語來說：「像是繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞。」
張景森回顧，馬場町公園是1994年陳水扁決定要做的，他參與其中的規劃設計，因此今天特別難過，不得不說一些話。
張景森表示，馬場町是悼念戒嚴體制下白色恐怖的受難者而設立，選在這個地點是因這個地方是白色恐怖時代處決人犯的刑場，因此這個地方是撫慰受難者、反省歷史、策勵將來的神聖空間。他直言，鄭麗文卻把它當作親共人士供奉「先烈」（共諜）的靖國神社，實在令人難以接受。
張景森批評，鄭麗文以「歷史悲劇不該重演、我為兩岸和解而出席」作為參與追思活動的理由，表面溫和，實則混淆對象、稀釋責任，並以「和平」之名輸出特定政治訊號。
張景森指出，首先將「白色恐怖受難者」與「情報工作者」並置，是對人權受難者及其家屬的二度傷害。他說明，白色恐怖的受難者，是因言論與思想遭到國家機器壓迫；情報人員，則是基於組織任務，為敵對政權執行滲透與顛覆；兩者在法律屬性、倫理評價與社會意義上迥然不同。
張景森說，馬場町的追思，本旨在於對威權歷史的反省與對人權價值的再確認，而非藉「都是歷史悲劇」反而將加害與抗爭的歷史抹平，這不只扭曲了紀念的初衷，也動搖了民主社會對是非邊界的最低共識。
張景森再指，其次，把一切包裝成「歷史的悲劇」，而迴避歷史責任歸屬，是典型的歷史主義話術。他坦言，歷史確有灰度，但灰度不等於無責，鄭麗文作為國民黨黨主席，承擔歷史責任，在現場應該向受難者跟家屬認錯，並且誠懇道歉，這才有助於正義的伸張；對當前仍在壓迫、關押異議者，仍以國家力量箝制思想言論自由的國家，也應該發出勸導和警惕。
張景森批評，若以「雙方都有傷痛」的對稱敘事覆蓋責任，就等於將加害者與被害者等量齊觀，從而稀釋了對威權的指控與防範。他表示，沒有真相與責任的「不再重演」，只是漂亮口號，無法構成有效的歷史教訓。
張景森也說，以「兩岸和解」作為出席的正當化理由，並非價值中立。他認為，具體的活動語彙、象徵與安排，以中共體系情報人員為悼念核心，帶有方向性的政治訊號，此種「和平」與其說是普遍價值，不如說是特定政治企圖的糖果包裝。
張景森表示，這樣的表態和說辭，以一句不客氣的評語來說：「像是繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞。」真正的和平必須建立在清楚的價值邊界上，大家已經看到，其實鄭麗文的價值跟多數人不太一樣。
張景森說，總而言之，若真心希望悲劇不再複製，正確的做法不是把受難者與特工混為一談、也不是用歷史灰度覆蓋歷史責任，更不是以和平之名承載統戰訊號；而是維護人權敘事的純度，釐清加害與被害的界線，並在此基礎上追求可驗證、可持續的和解、和平和交流。他直言，唯有如此，追思才不會被挪作他用，歷史才可能真正指向未來。
