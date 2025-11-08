鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，現場唱起中國紅色歌曲安息歌，還有人高喊兩岸一家親，尤其追思的對象，還包括共諜吳石，更讓外界質疑她是為統戰活動背書。鄭麗文澄清，她要紀念政治受難者，跟吳石是間諜不同。民進黨立委諷刺，蔣介石若地下有知，恐怕會哭出來。

國民黨主席鄭麗文，一一向政治受難互助成員鞠躬握手，一度眼眶泛紅，旁邊還有人高喊這句話。民眾：「鄭麗文主席加油，兩岸一家親，我們都是中國人。」鄭麗文出席50年代白色恐怖秋祭追思大會，現場不僅高唱中國紅色歌曲安息歌，司儀宣讀祭文還提到實現兩岸統一，統戰意味相當濃。

而追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。面對外界質疑配合中共統戰，和國民黨史觀背道而馳。鄭麗文受訪再改口稱，吳石跟白色恐怖政治受難者不一樣。





國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，讓外界質疑她是為統戰活動背書。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「吳石先生他是懷有任務的，情報工作者是做間諜工作的，所以跟我們所認知的，政治思想的政治犯，是有所不同的。」立委（民）林楚茵：「嘴巴說不要，但身體很誠實，還是去祭拜了吳石，我們都知道吳石這個共諜，如果當時他成功的話，中華民國就不存在，而中國國民黨也就消失了，只能說如果蔣介石地下有知，想著想著也會大哭出來。」

民進黨立委點名，吳石當時被蔣介石槍斃，就是最好證明，主辦單位竟然還把共諜吳石列為"犧牲烈士"。國共之間的敏感議題，鄭麗文似乎把白色恐怖的歷史悲劇，當成兩岸和解的工具？國民黨主席鄭麗文：「會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果，但是這並不代表，因為我們的主張不一樣，我們就要兵刃相見。」





鄭麗文追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。（圖／民視新聞）





立委（民）陳培瑜：「所有熟悉台灣民主自由，發展歷史的人應該都知道，反共一直是中國國民黨的主張，但很可惜鄭麗文不但忘記了，國民黨的黨綱，也忘記了台灣過去這段歷史，對於現在的鄭麗文來說，她心裡面有的，可能只有共產黨的黨綱。」被轟打著追求兩岸和平的名號，實際上合理化中國共產黨的滲透，鄭麗文言行一再被檢驗！

