鄭麗文追思白恐政治受難者

國民黨主席鄭麗文八日出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會獻花致意，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲。 （中央社）

記者康子仁∕台北報導

國民黨主席鄭麗文八日出席「五０年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她於致詞致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到「政治受難者」這五個字，可以自由地擁抱各自信仰。

台灣地區政治受難人互助會下午在馬場町紀念公園舉行「五０年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，鄭麗文前往獻花並致詞。

鄭麗文指出，當年在台大就讀時，捍衛台灣人民有主張台獨的自由；加入國民黨的第一件事情就是希望國共和解、為白色恐怖政治受難者平反。「我相信政府是為了人民而存在，希望每個人都有做夢的權利、追逐理想的權利跟自由」。

鄭麗文強調，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為政治信仰付出青春生命這種慘重代價。這是台灣民主轉型後，帶給所有台灣人民的最基本權利。

鄭麗文也在臉書表示，白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價。這場秋祭慰靈活動是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，反思歷史、展望和平，紀念政治思想、政治主張受迫害的受難者。

鄭麗文表示，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。