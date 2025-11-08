鄭麗文追思白色恐怖挨批祭悼共諜 陸委會：嚴重傷害國家尊嚴
國民黨主席鄭麗文8日下午出席紀念白色恐怖時期的政治受難者的活動，主辦單位也將共諜吳石納入照片牆中成為一員，為此陸委會晚間發文抨擊鄭麗文「嚴重傷害國家尊嚴」。
鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於現場照片仍出現共諜吳石（1950年在馬場町刑場被處決），引起爭議。鄭則在致詞時表示自己曾為了黃華主張台獨案，在台大校門口絕食抗議，她並提到，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境（此指三位陸配因言論被政府認定武統而廢止居留許可、強制出境），只因為是陸配，意識形態跟當權者不同就被視為雜質，威權的幽靈、箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。
陸委會8日晚間以新聞參考資料形式發表評論，強調鄭麗文今日「出席追思50年代叛國共諜吳石活動」，「引發國人普遍憤慨之際，居然將政府依法處分鼓勵武統、支持解放軍入侵台灣的極少數個別陸配案件，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌」。陸委會表示「譴責政治人物一再以陸配作為政治議題，將極端違法案件與絕大多數在台安居樂業的陸配朋友掛鉤。這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾」。
陸委會強調，政治人物的立場與意識形態可以歧異，「但身為國家重要政黨負責人向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共之間的自相殘殺與歷史悲劇；將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱」。最後陸委會呼籲鄭麗文，「與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前還在中國大陸，因為失聯或遭中共關押的232位台灣民眾」。
此前，陸委會發言人梁文傑曾於10月23日表示，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等共諜案，台灣1990年代就已經透過相關法規處理過這些案子，其中朱楓、陳寶倉、聶曦等人，雖然已經被確認都是共諜，但是他們的名字還是出現在綠島人權紀念碑上面，「也就是說，在台灣，我們是把他們當作是當年的政治犯或是思想犯來處理的」，這代表台灣在轉型的過程中，「就算你當年是共產黨間諜，你是要來顛覆台灣的，我們還是很寬容的，把它當成政治犯思想犯，覺得當年不應該這樣草草槍決了事」。
