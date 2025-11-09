鄭麗文追思「共諜」吳石 遭藍自家人酸：國民黨改「投降黨」

國民黨主席鄭麗文8號出席白色恐怖秋祭追思大會。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文8號出席白色恐怖秋祭追思大會，原本是紀念政治受難者的活動，卻因為名單中出現共諜吳石，引發爭議！陸委會表示，鄭麗文此舉羞辱中華民國因為共諜而死的萬千軍民！不只來自執政黨的批評，國民黨內也有反對聲音，前立委蔡正元就痛批，乾脆改黨名為中國國民投降黨，可能更名符其實。

典禮主持人：「一鞠躬。」

國民黨主席鄭麗文深深一鞠躬，出席白色恐怖秋祭追思大會，緬懷受難者，只是這場追思活動卻是滿滿的中共色彩。

〈安息歌〉：「安息吧，死難的同志。」

活動現場響起中共為白色恐怖製作的安息歌，還有追思對象，竟然還包含被歷史認證的中共間諜吳石。

國民黨主席鄭麗文：「更不能瞻前顧後，憂讒畏譏，從今天來自綠營側翼，各種詆毀扭曲扣帽子。」

鄭麗文不畏批評聲浪，堅持到場，就被民進黨批評，向中共認賊作父，陸委會開炮，這是對中華民國萬千軍民最大的羞辱。

國民黨主席鄭麗文：「從來沒有以吳石先生，作為一個祭悼的對象，還有他們邀請的活動，譬如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」

雖然鄭麗文是這樣講，但吳石遺像赫然入列「犧牲烈士」，活動手冊還以，中國共諜劇「沉默的榮耀」為題，讚頌「為謀中華振興的志士仁人」，黨內充滿質疑聲浪，前立委蔡正元就說，身爲國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後，改名為「中國國民投降黨」更名符其實。

國民黨主席鄭麗文：「吳石先生他是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的，所以跟我們所認知的，政治思想政治犯，是有所不同的。」

不怕被貼上親共標籤，還沒等到鄭麗文帶領國民黨從羊群變成獅群，但是黨內對新主席已經產生信任危機。

