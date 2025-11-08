鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
記者陳思妤／台北報導
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。
鄭麗文今天出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動被質疑追悼的是追求統一的青年，還有當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。吳石被中共封為「密使一號」，中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦的雕像。
雖然鄭麗文堅稱，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。但活動現場就可以看到，紀念的名單中包含吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等人的照片。
對此，蔡正元在社群平台表示，所謂的白色恐怖其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁，被捕時所供出來的1800多名共產黨員，其中1500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因爲同樣情形在對岸也好不到那裡去。
蔡正元指出，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，「更多是用於顛覆政府所發展的組織」。
蔡正元直言，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看，至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。
蔡正元開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
