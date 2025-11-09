鄭麗文追思「最高階共諜將官」...黃帝穎批「敵我不分」：向中共表忠、安習近平的心？...直呼：讓畢生反共的兩蔣情何以堪？

國民黨主席鄭麗文昨（8日）出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向1950年代叛國共諜吳石致敬，引發社會震撼與輿論譁然。對此，律師黃帝穎質疑，「鄭麗文背棄民主世界、敵我不分，擺明向中共表忠，想方設法安中國領導人習近平的心？」

黃帝穎昨日於臉書以「鄭麗文追悼共諜將領敵我不分」為題發文指出，鄭麗文公開追思共諜將官吳石，現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》。他質問，「鄭麗文背棄民主世界、敵我不分，擺明向中共表忠，想方設法安習近平的心！？」

黃帝穎續指，「更扯的是，當年中共安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石被中共封為『密使一號』，中國官方指導統戰電視劇《沉默的榮耀》，背景與主角就是吳石」。

黃帝穎直言，中國北京的無名英雄廣場樹立著吳石的雕像，「但國民黨主席鄭麗文卻公開追悼中共滲透國民黨的指標共諜將領，這對畢生反共的國民黨故總裁蔣介石、前黨主席蔣經國情何以堪？」

最後，黃帝穎質問，「追隨兩蔣的國民黨員，以及堅持民主法治的台灣人，會如何看待國民黨主席鄭麗文舔共叛變？」

（圖片來源：三立新聞）

