鄭麗文透露有意登陸會習近平 柯志恩：以和平與和諧為目標

針對國民黨主席鄭麗文日前透露，若有機會將於2026年上半年訪問大陸並可能與大陸國家主席習近平會面，代表國民黨角逐2026年高雄市長選舉的立委柯志恩今（27）日受訪表示，相信黨主席具備足夠的智慧，能在對等、平等的原則下，為台灣爭取最大的利益。

柯志恩指出，兩岸關係的發展攸關台灣整體利益，不論是執政黨或在野黨，若有機會進行溝通，都應以和平與和諧為目標。

柯志恩說，連總統賴清德都曾表示希望能與習近平對話，「如果在野黨主席能在對等、平等的基礎上見到習近平，我相信她有智慧，能讓台灣民眾感受到兩岸和平仍然是可期待的。」

柯志恩也說明，鄭麗文並非僅規畫前往大陸，也表態將赴美國拜訪智庫，相關行程是一連貫的國際交流安排。

她強調，在野黨主席並無實質執政權力，重點在於促進溝通、降低對立，「不論面對中國大陸或美國，都希望我們的主席能展現智慧，替台灣爭取最大的整體利益。」

