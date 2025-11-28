鄭麗文週六赴高雄出席活動 遭恐嚇砸蛋.排泄物 藍高市黨部報案

高雄市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文上任後，明(29)日將首度南下高雄，參加黨慶公益活動嘉年華，這是她就任黨主席後，第一次與高雄的黨 工 職碰面，而現在就有網友，在國民黨高雄市黨部的粉專底下留言恐嚇。

該名網友揚言要丟爛雞蛋等來迎接鄭麗文，由於事態嚴重，加上與會嘉賓可能有安全上疑慮，因此國民黨高雄市黨部不敢輕忽，第一時間就報案，事後更強調，對於這種威脅恐嚇公共安全的方式，則給予嚴厲譴責。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰說：「(稱)攜帶臭雞蛋及動物排泄物到場，迎接鄭麗文主席，由於黨慶當天人潮眾多，國民黨高雄市黨部不敢大意，隨即前往市刑大報案。」

