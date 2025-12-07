鄭麗文遞出橄欖枝！鍾東錦鬆口接受提名拚連任
苗栗縣長鍾東錦2022年違紀參選，國民黨原開除黨籍，後以輔選有功改為停權，今年9月正式恢復黨籍。地方實力堅強的他，今（12/7）在臉書發文透露，主席鄭麗文遞出橄欖枝，對於2026縣市長選舉，首度鬆口將接受國民黨提名競選連任。
國民黨先前舉辦黨主席選舉，鍾東錦表態支持前台北市長郝龍斌。鍾東錦說，鄭麗文不計較在選舉時的立場不同，體諒理解每個人的處境，在接下黨務之後立即向他遞出橄欖枝，如此的胸襟與氣度，令他刮目相看。
鍾東錦透露，他將接受國民黨的提名，並非是單純回到特定政黨，而是為讓台灣政治天秤回到正軌所做的必要之舉。因為多黨政治的意義在互相制衡，在讓社會有平衡選擇的空間，並讓人民的意志，透過選票得以實現。
鍾東錦認為，藍白必須成長、茁壯，成為強大的反對黨，透過監督的力量，國家的政策與立場才能保有進退討論的空間。同時，找回人民對我們的信任感，拔去意識形態梗在每個台灣人喉頭的那根刺，以台灣利益為優先，為劍指全球經貿佈局做準備。
鍾東錦提到，大約4年前他抱著辦公用具箱從苗栗縣黨部走出來時，回頭一看，藍天依舊但人事已非，那些挫折與屈辱，如今都已煙消雲散。時間會把一切做解答，我也許無法完全抹去年輕歲月時的污點，但我期望能用更大的誠意，改變世界對苗栗的看法，也改變對國民黨的看法，年輕世代入黨，能保藍天常在。
鍾東錦表示，值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀。選一縣之長，也承一黨之重，分擔、分工，但不分權與利，多黨政治回到平衡的那一天，就能迎來台灣的輝煌時代。
更多太報報導
美媒推演中國如何攻台 點名桃園登陸、對台北斬首攻擊
徐巧芯酸賴瑞隆道歉 反被大批網友嗆爆「哭戲誰比得過妳？」
賴瑞隆當面致歉取得諒解！女童母親：接受這個誠意
其他人也在看
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後
台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網路投票台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」｜#鏡新聞
2026台中市長選情，在國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與立法院副院長江啟臣，形成了姐弟之爭，根據壹蘋新聞網5日的網路票選，下屆台中市長參選人支持誰，楊瓊瓔獲得最多票，江啟臣第二名，雖然要不要參選江啟臣還沒表態，但他積極布局，下午跟立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，似乎已經用行動展現參選的意願。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情
藍綠白積極布局2026地方選戰，前行政院長蘇貞昌日前赴高雄為有意參選明年高雄市長的民進黨立委邱議瑩站台，被國民黨譏恐導致黨內分裂。對此，蘇貞昌女兒、獲黨內徵召參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天（7日）回應，民進黨會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，「個人有個人的交情」，但初選之後大家都是1個隊伍。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2
新聞內幕／台中新北提前起跑 戰貓蕭美琴扮輔選發動機
2026選舉倒數一年，民進黨緊鑼密鼓進行各縣市長提名工作，本刊調查，民進黨首位輔選強棒已低調登場，副總統蕭美琴近來銜總統賴清德之命增加地方行程，接連偕民進黨立委何欣純、蘇巧慧在地方拜廟，更由竹北市長鄭朝方陪同參訪其政績—竹北仁義市場改造，由於何、蘇、鄭都是民進黨2026參選強棒，引發黨內聯想，認為「戰貓」蕭美琴已啟動地方選舉「類輔選」行程，成為綠營新的輔選發動機。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
傳將減1席 台中市東南區議員選舉提前開打
距離明年市議員選舉剩不到1年，各政黨已展開提名作業，台中市議員傳出東南選區將減一席，攪亂一池春水，現任民進黨市議員鄭功進原本想退休，由兒子鄭紹頡參選接棒，除了國民黨兩位現任議員李中、林霈涵基層實力雄厚，黨內現任議員陳雅惠及前市議員何敏誠的兒子何昆霖也將參選；鄭功進表示，若東南區應選席次由5席減為4席自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
藍營新北執政20年優勢大？媒體人不認李四川穩贏：蘇巧慧有基本盤
即時中心／高睿鴻報導自2006年後，民進黨就再也無法取得新北市長（原為台北縣長）大位，但近日，前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧，獲得身披綠袍競選市長的機會，讓外界很關注新北「藍天轉綠地」的可能性。多份民調顯示，蘇巧慧若非暫居領先、就是以微幅差距落後領先者，顯示勝選機率不小。對此，媒體人尹乃菁也分析，國民黨確實無法對蘇掉以輕心，考量蘇貞昌在新北有經營基礎，民進黨其實擁有強健基本盤、有機會開出不少選票。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市藍白鬥／ 國民黨參選新人多 2大變數衝擊民眾黨「4+2」目標
距離2026九合一選舉不到1年，各政黨已陸續啟動提名作業。首都台北市向來是一級戰區，而本屆61席市議員中預估將出現多達10席空缺，各選區成為兵家必爭之地。一名藍營人士分析，國民黨若在松山信義選區多提名2至3席，再加上議員應曉薇女兒應佳妤有望「代母出征」投入選舉，勢必將衝擊白營選情，民眾黨想拚「4+2」全壘打恐有難度。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
拚新北！ 蘇巧慧有「總統級」助攻 李四川：太太不支持
台北市 / 綜合報導 趁著週末假日，總統賴清德賴清德把握，受邀參加新北市苗栗同鄉會活動機會，大力推薦黨內，剛被提名要選新北市長的蘇巧慧，被說是「總統級助攻」，蘇巧慧也預告，會有「最強教練團」看準時機出擊，而另一邊，藍營呼聲很高的台北市副市長李四川，強調還沒被黨中央徵詢，也坦言太太也不支持他參選。總統賴清德說：「未來新北市市長，蘇巧慧，蘇市長，我們先叫給她上。」總統級助攻拉抬很用力，總統賴清德受邀來到新北苗栗同鄉會，當然要把握機會給民進黨新北市長參選人打打氣，綠營「新北隊」也集結。立委(民)蘇巧慧說：「大家都非常期待我們的總統，賴清德，那我也非常高興主辦單位也有邀請我，新北市的民意代表，不管是從委員到議員，這麼多大家都在一起。」事實上蘇巧慧也預告備戰2026大選，會有最強教練團看準時機出擊，不只有最強後盾父親蘇貞昌，讓蘇巧慧喊要超越蘇貞昌時代，同樣有過「戰新北」經驗的前總統蔡英文，是否會成為輔選兩大王牌也受到關注，蘇巧慧坦言，如果能有小英前總統出來，一定會很轟動。近來蘇巧慧更已經受到總統賴清德副總統蕭美琴同台力挺，誰會是競選總部主委，蘇巧慧則保持神祕，但另一邊，要守住新北執政優勢的國民黨，人選還沒底定，表態願意參加初選的台北市副市長李四川，否認有被藍中央高層徵詢，而且不只太太，是全家都反對他參選。台北市長蔣萬安說：「(有跟川伯分享你的經驗嗎)，(怎麼說服家裡的老闆)，哈哈哈，我覺得你這題有陷阱喔，關於這一題，我本人也要回家問我家裡的老闆。」相對民進黨已經定於一尊，藍營潛在人選還在摩拳擦掌，等著初選以及民眾黨間的藍白合。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 532
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 7
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 171
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 317
沒說退選！ 賴瑞隆先處理孩子問題：會努力為人民服務
民進黨立委賴瑞隆的兒子日前被爆出校園霸凌同學，引發各界嘩然，今（7）日下午召開記者會，除了再次向女同學及家長致歉外，並提到已安排孩子轉學及帶他去看心理醫師的後續處置。期間被問到是否繼續競選的行程，賴瑞隆回應，「現階段就是先處理孩子的問題，做為一個公眾人物，還是會努力為人民服務，誠實的面對及檢討改進，我會繼續努力」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 94
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 29
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 426