鄭麗文遞出橄欖枝！鍾東錦鬆口接受提名拚連任

苗栗縣長鍾東錦在臉書曬出與國民黨主席鄭麗文同框畫面，鬆口表示接受國民黨提名競選連任。翻攝自鍾東錦臉書



苗栗縣長鍾東錦2022年違紀參選，國民黨原開除黨籍，後以輔選有功改為停權，今年9月正式恢復黨籍。地方實力堅強的他，今（12/7）在臉書發文透露，主席鄭麗文遞出橄欖枝，對於2026縣市長選舉，首度鬆口將接受國民黨提名競選連任。

國民黨先前舉辦黨主席選舉，鍾東錦表態支持前台北市長郝龍斌。鍾東錦說，鄭麗文不計較在選舉時的立場不同，體諒理解每個人的處境，在接下黨務之後立即向他遞出橄欖枝，如此的胸襟與氣度，令他刮目相看。

鍾東錦透露，他將接受國民黨的提名，並非是單純回到特定政黨，而是為讓台灣政治天秤回到正軌所做的必要之舉。因為多黨政治的意義在互相制衡，在讓社會有平衡選擇的空間，並讓人民的意志，透過選票得以實現。

鍾東錦認為，藍白必須成長、茁壯，成為強大的反對黨，透過監督的力量，國家的政策與立場才能保有進退討論的空間。同時，找回人民對我們的信任感，拔去意識形態梗在每個台灣人喉頭的那根刺，以台灣利益為優先，為劍指全球經貿佈局做準備。

鍾東錦提到，大約4年前他抱著辦公用具箱從苗栗縣黨部走出來時，回頭一看，藍天依舊但人事已非，那些挫折與屈辱，如今都已煙消雲散。時間會把一切做解答，我也許無法完全抹去年輕歲月時的污點，但我期望能用更大的誠意，改變世界對苗栗的看法，也改變對國民黨的看法，年輕世代入黨，能保藍天常在。

鍾東錦表示，值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀。選一縣之長，也承一黨之重，分擔、分工，但不分權與利，多黨政治回到平衡的那一天，就能迎來台灣的輝煌時代。

