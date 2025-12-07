即時中心／廖予瑄報導

今（7）日《自由時報》報導稱，國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中國國家主席習近平會面，且國民黨2位副主席已低調赴中交涉，並鎖定在農曆年前後舉行「鄭習會」。對此，國民黨發聲明表示願承擔有助於兩岸和平、人民安居樂業的責任，但不齒惡意揑造「門票說」，並聲稱將堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，「拒絕造謠煽動，捍衛兩岸和平。」

國民黨嚴正聲明：

拒絕造謠煽動，捍衛兩岸和平。



對於《自由時報》今日以所謂「可靠消息」散播的不實報導，中國國民黨予以嚴正駁斥：



1、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

2、兩位副主席出訪中國時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

3、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。

4、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

原文出處：快新聞／鄭麗文遭爆農曆年前後「鄭習會」 國民黨回應了

