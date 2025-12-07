鄭麗文遭爆「鄭習會」農曆年前後登場 國民黨發聲明駁斥：拒絕造謠煽動

鄭麗文遭爆「鄭習會」農曆年前後登場，國民黨發聲明駁斥了。（鏡報李智為攝）

國民黨主席鄭麗文過去就曾表示有意與中國國家主席習近平會面，今（7）日有媒體報導指出，國民黨的2位副主席已經赴中交涉，且鎖定在農曆年前後舉行「鄭習會」。對此，國民黨稍早發聲明駁斥，「拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平」。

對於今日有媒體以所謂「可靠消息」散播的不實報導，國民黨發出聲明駁斥，相關內容如下：

一、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

二、2位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

廣告 廣告

三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。

四、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

更多鏡週刊報導

快去加油！國際油價上漲 明起汽、柴油價格各調漲0.1元

快訊／8歲兒遭爆涉校園霸凌 賴瑞隆激動落淚再致歉：會讓孩子離開學校

不是統戰也非言論審查！小紅書遭封1年 沈伯洋曝：只能因為「這理由」