鄭麗文選邊站好天真？陳柏惟：吃台灣人的碗卻看北京的椅子

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國是恩人，中國是親人」，引發各界議論。前立委陳柏惟說，鄭麗文就是吃裡扒外，吃台灣人的碗卻看北京的椅子，如果國民黨和共產黨談完回來，對岸卻加倍軍演、藍營又杯葛預算，這不就是在耍人？

陳柏惟今（29）日在三立政論節目《新台灣加油》表示，看鄭麗文過往的政治立場就知道，鄭的腳骨很軟Q，因為鄭的政治擴度很長，也因為鄭扮過兔女郎，所以鄭身段很柔軟，鄭的發言尺度也很有彈性，這是鄭的優勢，而鄭有一個學弟叫黃國昌，黃還在向鄭學習。

廣告 廣告

陳柏惟指出，鄭麗文希望藍綠白紅、這世界上每一個人都愛自己，每一個人都是自己的親人，還要親上加親，但是他能理解，因為這是鄭的性格，不過親人是一回事，「拿開山刀對著你的親人，你要給他親嗎？」，鄭就是吃裡扒外，吃台灣人的碗卻看北京的椅子，「不然她就扮個兔女郎去坐」，這就是鄭的特色。

陳柏惟直言，鄭麗文稱美國是恩人、中國是親人，但問題是藍營怎麼對待美國？恩將仇報！藍營怎麼面對台美關稅？加油添醋！藍營用說謊的方式來獲得自己的政治利益，「你有說實話嗎？你有跟人家說這關稅很讚、我們要支持？沒有」，反而是對仇人親上加親，這個是價值觀的問題、是名詞的錯置。

陳柏惟也說，他的邏輯很簡單，不管喜歡或不喜歡、對方立場一不一樣，現在的問題就是，川普拿一張考卷來，要當做是糖果也好、考卷也好，就看大家的立場一不一樣，美國實際是針對中國，如果美國聽到「中國是親人」的說法，恐怕會增加關稅。

陳柏惟稱，他如果是負責政策撰寫或相關的人士，現在就會開始寫，中國如果是台灣的親人，失業率會爬升多少、股市會影響多少、產業要崩多少，同時把相關的文宣做成看板，上面放張善政、江啟臣等藍營要選縣市首長的照片。

陳柏惟強調，國民黨想要跟中國談，談完必須要跟大眾講，到底彌補了什麼？中國要跟台灣買多少水果？要開放多少陸客？他知道國民黨有市場，有些人可能也覺得中國紅利很棒，「中國的好處是什麼？你不要去中國回來談一談，又是什麼加倍圍台、加倍軍演，回來又杯葛國防預算，那不是耍我嗎？」。

更多三立新聞網報導

拒步南韓後塵！台美關稅協議成2026生死戰 賴憲政豪賭：3月不過請雞排

彈劾賴清德公聽會變調！陳柏惟嗆韓國瑜：沒意義的會議乾脆去你房間辦

美中稀土戰場延伸？泰柬古廟柏威夏寺爆86死衝突 揭密18兆神祕礦藏

轟高虹安案法官「判這什麼東西」陳柏惟：哪間公司先廢勞基法我歐印買股

