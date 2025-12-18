鄭麗文邀不分區便當會 國民黨：與黨團餐敘將常態化

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨主席鄭麗文今天邀請黨籍不分區立委進行便當會，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，鄭麗文主要是想認識不分區立委，未來會變成常態、分批找黨籍立委便當會餐敘，讓立院黨團跟黨中央溝通沒有障礙，能夠緊密結合。

鄭麗文今天中午邀請黨籍不分區立委在中央黨部舉行便當會，除立法院長韓國瑜，國民黨立委謝龍介、張嘉郡、翁曉玲未出席外，其餘9位不分區立委，包括兼任國民黨文傳會主委的國民黨立委吳宗憲、國民黨立委柯志恩、蘇清泉、陳菁徽、葛如鈞等人都有出席。

吳宗憲在會後接受媒體聯訪時表示，今天鄭麗文邀請不分區立委進行便當會，主要是想認識大家，並一起討論近期立法院的一些法案。

吳宗憲指出，因為過去有人反映跟黨中央聯繫有時間上的落差，未來鄭麗文會分批找黨籍立委便當會、這會變成常態，重點是要讓立院黨團跟黨中央溝通沒有障礙、能夠緊密結合，且未來不只是黨籍立委，黨中央會跟地方黨部建立垂直聯繫。

吳宗憲表示，以後不管任何政策推動、事情溝通，或是地方黨部有法律、施政問題，黨中央都會第一時間提供協助。

日前國民黨立委陳玉珍提案修法將國會助理費除罪化，引發黨團內部意見分歧，媒體詢問便當會是否有討論助理費修法，或其他特定法案。吳宗憲說，今天沒有討論特定法案，只是大家聊天，每位立委都有不同專長，例如陳菁徽談少子化，他則提一些憲政制度上的問題。

媒體追問，鄭麗文昨天在中常會表示，全黨要做好長期作戰準備，最後決戰點在2028總統大選，今天便當會是否有提出希望立院黨團要做什麼事。吳宗憲指出，鄭麗文今天並沒有明確指示。

吳宗憲表示，現在國家出現憲政危機，行政機關對民意機關三讀通過的法律不執行，拿行政院長制衡總統的副署權來對抗立法院，世界上沒有民主國家這樣做。行政院誤用副署權是嚴重的憲政危機，顯示執政黨把憲法及法律當自助餐，面對嚴重的憲政危機，國民黨不得不起身跟政府對抗。（編輯：蘇志宗）1141218