鄭麗文邀不分區立委便當會 便當照曝光了

▲國民黨主席鄭麗文宴請不分區立委便當曝光。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（18）日邀請不分區立委便當會，共有9位不分區立委與會。根據國民黨立委吳宗憲會後轉述，會議中討論最近立法院提的法案，以及未來2026布局，他也預告，「將來會變成常態，就是主席會跟黨籍立委會分批的便當會」，會中便當照也曝光，是日式便當並沒有華麗雙主菜。

鄭麗文今天邀請不分區立委到黨中央便當會，除了立法院韓國瑜，以及國民黨立委翁曉玲、張嘉郡、謝龍介未出席外，其他9位不分區立委都到場。據悉，這場便當會時間很早就敲定，是因為這批不分區立委是由前主席朱立倫提名，為了交流感情，鄭麗文特別安排和不分區藍委們便當會。

廣告 廣告

柯志恩會前受訪時表示，會中應該是對於黨團有些法案，還有未來2026布局，可能主席會希望多跟不分區立委溝通，至於個人的話，只希望等一下趕快回高雄去勤跑地方行程；蘇清泉則說，因為國民黨最近有些法案，比如說黨產條例等，還有最近府院因為《財劃法》衝突，看怎凝聚共識，至於鄭麗文稱2026是前哨戰？蘇則說，隨時都在打拚，希望從台南、高雄、屏東一個一個贏回來。

會後吳宗憲轉述，剛剛會議中討論最近立法院一些法案，大家把想法提出來討論，「將來會變成常態，就是主席會跟黨籍立委會分批的便當會」，重點是要讓立法院黨團跟黨中央溝通沒有障礙，過往有些人反應說，跟黨中央聯繫上好像有時間落差，將來希望黨中央跟黨團之間能夠緊密結合。

吳宗憲提到，不管在任何政策推動上，或各地的地方黨部如果有法律上的問題，或施政上問題，黨中央都會第一時間提供協助，不是只有對於黨籍立委，包括黨中央垂直整合，跟各地方黨部的聯繫也都會建立起來。

至於有無針對重點法案或近日的助理費爭議交換意見？吳宗憲說，今天是普遍綜合性的聊天討論，每個不分區立委有不同專長，立委陳菁徽聊少子化，他提憲政制度問題，會中並未針對任一法案加以論述。

▲國民黨主席鄭麗文宴請不分區立委便當曝光。（圖／讀者提供）

▲國民黨立委吳宗憲出席鄭麗文便當會。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

▲國民黨立委葛如鈞出席鄭麗文便當會。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

▲國民黨立委蘇清泉出席鄭麗文便當會。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

▲國民黨立委陳菁徽出席鄭麗文便當會。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

▲國民黨主席鄭麗文今天邀請不分區立委便當會。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白聯手要監察院「彈劾卓榮泰」 牛煦庭預告：這只是開始

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長 全力爭取黨內初選勝利

卓榮泰不爽總預算卡關 許宇甄嗆奧客：改好送來「馬上可審查」