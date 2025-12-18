鄭麗文邀不分區立委便當會！吳宗憲曝內容：讓黨團與黨中央溝通更順暢

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文今日中午邀集黨籍不分區立委便當會。（資料圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文今（18日）邀集黨籍不分區立委便當會。會後，文傳會主委、立委吳宗憲受訪表示，這次便當會，主要是讓黨主席與黨籍立委們彼此認識，同時就近期立法院提出的法案進行討論。未來這樣的形式將會成為常態，主席會分批與黨籍立委舉行便當會，一起交流、溝通。最主要是希望黨團與黨中央之間的溝通能更加順暢，過去有些人反應與黨中央的聯繫存在時間落差，因此黨中央希望未來能與立法院黨團緊密結合。

吳宗憲指出，不論在任何政策推動、溝通事項，或地方黨部若面臨法律、施政上的問題，黨中央都會在第一時間提供支援與協助。這樣的整合不僅是針對黨籍立委，也包括黨中央與地方黨部之間的垂直整合與聯繫，將全面建立完善的溝通機制。

