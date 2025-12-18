鄭麗文邀不分區藍委餐敘 未來將定期會晤成為常態

國民黨主席鄭麗文今天(18日)中午邀集不分區藍委在中央黨部舉行便當會。國民黨文傳會主委吳宗憲會後說，會中就法案進行討論，未來便當會將成為定期常態，鄭麗文也會分批與藍委舉行便當會，讓黨團與黨中央的溝通緊密結合，也會強化黨中央與地方黨部垂直整合。

吳宗憲強調，無論是任何政策推動、溝通事項，或地方黨部若面臨法律、施政上的問題，黨中央都會在第一時間提供協助，所以不只是跟立委，也包括與地方黨部的垂直整合與聯繫，都會建立起來。

國民黨發言人牛煦庭則表示，黨中央與黨團成員餐敘、對話，本來就是一種常態，外界不必過度聯想，不管是立法院朝野攻防或2026選舉話題，這種便當會的型式可以讓大家更有默契。

立法院司法及法制委員會通過譴責行政院長卓榮泰不副署財劃法修法，並移請監察院彈劾提案，民眾黨團總召黃國昌更揚言提案彈劾賴清德總統。吳宗憲對此表示，只要是任何合法的方式，國民黨都不排除，若有必要就會做。

國民黨主席鄭麗文17日表示，全黨要戰到2028，2026選舉會是關鍵。即將獲得提名參選屏東縣長的國民黨不分區立委蘇清泉今天受訪表示，鄭麗文日前有跟他聊過相關話題，他自己也隨時在準備打拼，希望國民黨可以從南部開始，把台南市、高雄市、屏東縣一個個贏回來。(編輯：沈鎮江)