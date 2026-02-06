鄭麗文邀宴縣市長 黃敏惠斥換位謠言

國民黨115年底嘉義市長選將至今未產生，讓基層及有意參選人相當焦慮，黨主席鄭麗文5日晚間在副主席李乾龍家中宴請多位藍營縣市首長。嘉義市長黃敏惠強調，尊重黨的提名機制、支持黨中央提名人選；雲林縣長張麗善讚許鄭麗文的思維和言論「有不同的感覺」，剛上任但很清楚知道兩岸發展方向。

昨為鄭麗文上任後首次宴請藍營執政縣市首長，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑均出席，交流這幾年來地方執政的困境。

黃敏惠提及嘉義市爭取中央要兌現興建高鐵聯外的「嘉義輕軌」」、中央新修正的《財劃法》反而減少地方財源等議題，也聊到年底選舉、國民黨人選至今難產，「藍白到底怎麼合」也是未知數，藍營支持者都很擔憂。

對於坊間流傳她與王美惠「雙惠換位」的流言蜚語，黃敏惠表示，放假消息的人居心叵測，她相信嘉義市是民主聖地，民眾心中自有一把尺，她仍專心治理好市政，為未來執政的人奠定好基礎。

張麗善說，鄭麗文是一個溫暖、會尊重別人的主席，席間大家都沒有芥蒂、隔閡，一切都很好、很順，黨內本來就沒有分裂的本錢，鄭麗文知道黨主席選舉時大家各扶其主，但都沒有惡言相向、任何惡意批評，選完就是要回歸正常。

張麗善說，鄭的思維和言論讓國民黨員有不同的感覺，畢竟大家都已經憋很久，她對國民黨、民進黨的了解都很深入，雖然剛上任但很清楚知道方向，大多數民眾都是希望兩岸和平避免戰爭，在經濟產業中好好發揮，兩岸應該要借力使力、互相幫襯，而不是互相消磨、內耗，台灣才有辦法在國際左右逢源遊刃有餘。

謝國樑表示，當晚曾談及部分縣市長尚未決定人選並交換意見，大家都希望國民黨能在今年九合一選舉中取得更好的成績。