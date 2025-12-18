鄭麗文邀集不分區立委便當會 聊黨產條例、《財劃法》等法案推動

國民黨立委吳宗憲強調，便當會目的是要讓黨團與黨中央的溝通沒有障礙，未來會成為常態。（圖／李奇叡攝）

國民黨主席鄭麗文今（18日）邀集不分區立委至國民黨中央黨部舉行便當會。國民黨立委蘇清泉說，今天討論的法案包含黨產條例，以及最近引發府院衝突的《財劃法》及覆議案等；國民黨立委吳宗憲則強調，便當會目的是要讓黨團與黨中央的溝通沒有障礙，未來會成為常態。

吳宗憲今會後受訪時說，今天便當會主要是讓鄭麗文與立委們彼此認識，並就近期立院法案提出想法、討論，未來這會變為常態，會分批舉辦便當會，重點是要讓黨團與黨中央的溝通沒有障礙。

廣告 廣告

蘇清泉會前受訪時則透露，今天便當會主要會討論法案，包含「黨產條例」，以及最近引發府院衝突的《財劃法》及覆議案等。

吳宗憲表示，過去有人反應與黨中央的聯繫存在時間落差，因此希望黨中央跟立院黨團能緊密結合，不管是任何政策推動、溝通上，或地方黨部面臨法律、施政上的問題，黨中央會在第一時間提供協助。

吳宗憲強調，這不僅針對黨籍立委，也包括黨中央建立與地方黨部之間的垂直整合與聯繫。他也強調，今天沒有特定討論的法案，就是大家聊天，請不同專長的立委分享法案，並未針對內容加以論述。



回到原文

更多鏡報報導

黃國昌昨會鄭麗文談反制綠營 國民黨認同：上街頭是合法手段

批賴清德窮台、亂台、毀台 鄭麗文：在野無法獨裁「有如男生不會生小孩」

賴清德控在野獨裁 鄭麗文反批：民進黨以行政意志掐死多數民意