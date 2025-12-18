鄭麗文邀黨籍不分區立委便當會 國民黨：讓鄭與黨籍立委認識一下

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

繼國民黨副主席李乾龍11月中下旬分批邀黨籍不分區立委會談後，黨主席鄭麗文今也邀除立法院長韓國瑜外12位黨籍不分區立委便當會。但與李在會談中曾指示推動特定重點法案不同，鄭今天便當會偏向聯誼與交換意見性質。

國民黨主席鄭麗文今中午邀立法院長韓國瑜以外12位黨籍不分區立委便當會。周志豪攝

國民黨不分區立委之一的國民黨文傳會主委吳宗憲會後轉述，過往有人有反應與黨中央聯繫上落差，今天主要是讓鄭麗文與黨籍不分區立委認識一下，將來希望黨中央與黨團間緊密結合。

至於是否有談到諸如助理費除罪化等法案，吳宗憲說，今天就立法院的一些法案，大家一些想法提出來討論，重點是讓立法院黨團與黨中央溝通沒有障礙，沒有特別討論或論述特定法案，就是一個談論工作的普遍性聊天。

廣告 廣告

吳宗憲舉例，每個黨籍不分區立委各有不同專長，依照各自專長，像立委陳菁徽就聊到關注的少子化問題，自己則有提到談制度上的問題，鄭麗文「沒有明確指示做什麼事情」。

鄭麗文今天餐敘，正式發函邀請除立法院長韓國瑜外的12位黨籍不分區立委便當會，最後有柯志恩、葛如鈞、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、蘇清泉與王育敏出席，僅翁曉玲、張嘉郡、謝龍介因另有行程缺席。

而餐敘餐點，則為附味增湯的單主菜日式便當，更有雞塊、魚與炸蝦3種便當供與會者選擇。

吳宗憲說，未來鄭麗文將不定期、分批與黨籍立委餐敘，讓聚會常態化，甚至將垂直整合與各地方黨部建立聯繫，在任何政策推動或事情溝通上，以及各地方黨部法律、施政上問題，黨中央都會第一時間提供協助。

更多太報報導

傳指示國民黨團修助理費除罪化3法？ 李乾龍：沒有啦，那個憑空捏造

國民黨高層授意推助理費除罪化？ 吳宗憲：黨中央並沒有下令

「暫緩」助理費除罪化修法？國民黨團澄清未做決議：要與黨中央溝通