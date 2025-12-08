鄭麗文酸民進黨「編故事」 ３張門票換鄭習會引發熱議

國民黨主席鄭麗文今（8日）接受專訪時，針對「3張門票」換取與大陸國家主席習近平會面的傳言作出回應，形容這是「很會編故事」，顯示民進黨的緊張情緒。她強調，自她上任以來，已有5千人加入國民黨，大多數是新成員，而非失聯黨員回流。鄭麗文表示，雖然國民黨目前面臨人力不足的挑戰，但她對未來充滿信心。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／國民黨提供）

鄭麗文今接受網路節目《歷史易起SHOW2.0》專訪，對於她上任黨主席後已有5千人完成入黨，且大多數是新入黨，不是失聯黨員回娘家而感到非常振奮。她指出，國民黨因長期以來沒錢、沒人，導致現在入黨程序很緩慢，希望大家能多給一點耐性。

外傳鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京方面提出的「3張門票」條件，包括阻止賴清德總統的軍購計畫等，鄭麗文認為，很會編故事，可見民進黨多害怕、多緊張，現在府院黨都要對付她一人，「但他們都對付不了我一人啦！」論述漏洞百出，國際社會不再支持民進黨。

鄭麗文說，賴清德上任2年無法過境美國，困境已經非常明顯，現在是困獸之鬥，本身將非常危險，她才會要賴不要玩火，不要點火。

鄭麗文提到，她當選黨主席後，引來國際社會高度關注，各國代表處還有各國主流媒體都紛紛要訪問她，而這也是她的第一要務，要向國際社會說明國民黨未來會扮演越來越關鍵的角色；因為她充分地體會到，在民進黨長期的執政跟長期經營國際媒體情況下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，所以她會不斷向大家說明，讓大家真正的認識國民黨的主張、讓大家真正認識民進黨真面目。

鄭麗文透露，她跟外國的駐外官員還有重要各國智庫，包括有些知名的成員都私下見過面，也有很多深入的交流跟溝通，讓她感受到民進黨把路走死，民進黨讓台灣社會誤以為國際社會很支持民進黨的路線，但民進黨把路走絕、走死，讓國際社會非常無奈。

鄭麗文還指出，民進黨在兩岸關係上的表現讓國際社會感到困惑，並強調兩岸不應該走向衝突。她呼籲，應該尋求和平的解決方案，而不是僅僅依賴軍購數字來維護國家安全。她認為，國民黨在未來將扮演越來越重要的角色，並會持續努力讓台灣朝向和解的方向發展。

