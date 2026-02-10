鄭麗文醉心「含黨員投票」的初選機制 他列兩理由開轟了

者李鴻典／台北報導

針對新竹縣、台中市初選爭議，國民黨主席鄭麗文8日受訪時強調，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程，不可能改。對此，政治粉專「逆風的烏鴉」今（10）天撰文直言，「尊重制度」大概是消極的最佳理由了；「國民黨真是一個很會自殺的黨」。

國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

「逆風的烏鴉」撰文寫下《初選》，對於政黨的黨內初選，一直抱持有個看法：民主國家政黨存在的目的是執政，執政的途徑是選舉。所以，一個政黨確保他們提出的候選人有最大勝選可能，重要性大於一切。

文中寫道，一個負責的黨主席，就是必須找出最有勝選機會的人，提名他，並為他排除一切障礙。至於初選，是最沒有辦法的辦法，而不是逃避提名責任的藉口。

為何鄭麗文這麼醉心於含黨員投票的初選機制？「逆風的烏鴉」認為理由有二。第一，這心態類似軍史說的「所有的將軍都在打上一場戰爭」。鄭麗文在主席選舉勝出，來自國民黨的黨員好惡，因此很自然，她不會認為黨員投票有啥問題。

不過二戰前還在挖壕溝的法國，大家都知道他後來怎麼了。

第二個理由，是無能、不想或某些特別因素而對協調消極。而「尊重制度」大概是消極的最佳理由了。

「逆風的烏鴉」直言，「國民黨真是一個很會自殺的黨」。

