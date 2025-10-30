鄭麗文重申「我們是中國人」 徐巧芯：應該包容！別扣中共同路人帽子

記者陳思妤／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文日前高喊「讓台安灣人自豪說我是中國人」，近日接受媒體專訪時又稱，「我們是台灣人也是中國人」，還稱未來說不定年輕人說趨之若鶩。對此，國民黨立委徐巧芯今（30）日表示，這是文化上、歷史上的自我認同，「社會、政府、政黨應該給予最大包容空間」，不是聽到「中國人」三個字就扣中共同路人的帽子。

鄭麗文接受媒體專訪時，又重申「我們是台灣人也是中國人」，還說未來說不定年輕人趨之若鶩。對此，徐巧芯今天接受媒體聯訪時表示，她不知道會不會比較多年輕人選擇，但前總統蔡英文也說不需要為自我認同道歉。

徐巧芯指出，認為自己是中國人是文化意義上的，可能跟本身的祖先有關，這樣的認同當然顯然是文化上、歷史上面角度。她稱，身為中華民國國民，對於國家名稱的認同當然就是中華民國，「鄭麗文主席意思也是一樣，這個中國在我們眼中看起來是中華民國」，在這情況下，中華民國被年輕人接受比例跟機會是非常非常高的，比台獨還要高出許多。

「中華民國就是最大公約數」，徐巧芯說，從小接受中華民國教育、拿中華民國身分證、用中華民國護照，怎麼不會是中華民國國民呢？她認為，身份認同上認為是中國人還是台灣人，是中國人也是台灣人，這些選項都應該被尊重。

徐巧芯表示，有些人覺得會被抹紅，但要講清楚大家才知道，「當你在講說我是中國人的時候，講得不是對國家的認同」，對國家認同一定就是中華民國，否則為什麼要參加中華民國選舉呢？她說，但是文化上、歷史上的自我認同，可以認為自己是中國人、是台灣人，也可以認為自己是台灣人也是中國人，這樣的尊重，「社會、政府、政黨應該給予最大包容空間」，不是聽到「中國人」三個字就扣中共同路人的帽子。

