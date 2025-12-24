鄭麗文開嗆東吳副教授 林佳新喊「是好事」：不再溫良恭儉讓

國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，並針對政治系副教授陳方隅的提問反嗆「這也太沒有大腦了吧」，引發議論。針對有聲浪稱鄭應該更謙虛點，「最強菜農」林佳新認為，當黨主席也不要失去評論的尖銳，才是投票給鄭的選民想要的，「再也不溫良恭儉讓」。

針對鄭麗文是否應該在校園的對話更謙虛點，儀態更好一點的說法，林佳新今（24）日在臉書表示，直球對決並說出心中所想反倒是好事，若因當上黨主席就失去自己，反而不是大家要的鄭麗文，既是黨主席也不要失去評論的尖銳，才是投票給鄭的選民想要的，「直球對決，直來直往」，再也不溫良恭儉讓。

廣告 廣告

林佳新認為，與其無法接受這樣的國民黨主席，不如請適應這樣的國民黨主席，身為一個國民黨員，初選或有立場，但定於一尊後，只會對外說「直來直往的國民黨主席請你們學著適應，不然你們會不愉快的部分其實我們真的不介意，你們都敢當面大聲嚷嚷了，憑什麼要國民黨忍氣吞聲？」

另外，林佳新更感嘆表示，某些知識分子逮著國民黨小辮子死咬著，面對民進黨的貪污腐臭視而不見，還好意思在大眾前侃侃而談數落國民黨，讓他看了都汗顏。

鄭麗文22日晚間在東吳大學以「國民黨的改革與青年參政之路」為題發表演講，並回應犀利提問，其中陳方隅針對軍購、黨產等議題進行提問，鄭則不禁反嗆「這也太沒有大腦了吧？」現場火藥味十足。

【看原文連結】