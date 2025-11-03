政治中心／綜合報導

國民黨新任黨主席鄭麗文上任後第一個上班日，先在黨內前輩面前發下豪語，強調2026要翻轉南台灣，打破綠色執政魔咒，2028更要完成政黨輪替，不過先前鄭麗文上專訪稱普丁非獨裁者，傳出惹怒歐洲國家封殺國民黨，對此鄭麗文回應，子虛烏有。

國民黨主席鄭麗文：「心情很好然後，希望第一天上班能夠順利圓滿。」

上任後第一個上班日，國民黨主席鄭麗文跟黨內前輩互動熱絡，又是握手又是合影，更在大家面前發下豪語，2028要奪回政權。

廣告 廣告





鄭麗文開工首日發豪語！2028完成政黨輪替

鄭麗文開工首日發豪語！2028完成政黨輪替。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「（2026年）在艱困選區，在南台灣我們要重點突破，我們要翻轉，我們要打破綠色執政魔咒，2028年我們要成為真正代表台灣，主流民意的最大政黨。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「作為台灣現在的執政黨，我們歡迎國內的政黨，歡迎您我們共同來競爭，但是千萬不要成為對岸獨裁政權的跳板。」

這番信心喊話讓底下前輩拍手叫好，鄭麗文還在臉書發文，跟上AI潮流特效合成夢幻雪景，喊話要讓社群年輕化，只是黨內成績還沒看到，倒是對外紛擾頻傳。日前鄭麗文上專訪，脫口而出的"普丁非獨裁者"一說，傳出惹怒歐洲駐台機構，更引來奧地利國防部委員轉發影片，直指鄭麗文的這番話，不只是個人意見或單純的民粹言論，而是突顯思維上深層轉變，正好迎合中國對台灣採取「溫水煮青蛙」的統戰策略。





鄭麗文開工首日發豪語！2028完成政黨輪替

鄭麗文稱普丁非獨裁者傳歐洲國家有意封殺國民黨。（圖／民視新聞）





國民黨主席鄭麗文：「這是一個完全子虛烏有，事實上在我當選之後，就馬上有來自歐洲的代表處，跟我積極的聯繫，希望能夠安排會面。」

立委（民）吳思瑤：「鄭麗文是來替普丁合理化，俄羅斯侵略烏克蘭，我覺得這個都是在醞釀，中國想要設定的一些說法，請鄭麗文好好收斂她的言行，我們不希望這個最大在野黨的言論，讓台灣貽笑國際。」

鄭麗文才剛上任，從黨內人和到黨外發言爭議，鄭主席的挑戰接踵而至。

原文出處：鄭麗文開工首日發豪語！2028完成政黨輪替

更多民視新聞報導

"民調教學"指導選民謊報28歲? 吳崢:若過程欺騙有黨紀懲處

AI助搜救英雄「逆向而行」 卓榮泰肯定智慧搜救派遣系統

「雙普二會」告吹！俄烏和談遙遙無期？ 克宮冷嗆：沒必要見

