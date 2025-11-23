鄭麗文雲林故鄉行 「一個字」透露雲林縣長參選人選

國民黨主席鄭麗文（前中）23日回到故鄉雲林縣口湖鄉，期待張嘉郡（前中）能順利世代接棒。（張朝欣攝）

國民黨主席鄭麗文23日回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，表態將投入明年雲林縣長選戰的國民黨籍立委張嘉郡到場陪同，對縣長參選人選，鄭強調家裡有一個女生是大家最好的幸福，所以有這個「安」字，張麗善縣長是滿意度最高的縣長，真心期待張嘉郡順利世代接棒，女人當家安全、安定、安心，大家「安」啦。

鄭麗文表示，至於各縣市長何時提名，目前提名辦法還沒有完成，預計本月26日會進行討論。

此次國民黨主席改選，張嘉郡父親前雲林縣長張榮味力挺的郝龍斌落敗，鄭麗文被問及會不會因為黨主席選舉時支持不同而有所考量，鄭說不管改選結果如何，大家都是一家人，選舉的時候是君子之爭，選完了大家都是好朋友，都一致的為黨好，為什麼要讓國民黨好？因為要讓台灣好、雲林好，所以雲林交給國民黨，大家一定可以安啦。

鄭麗文指出，以前雲林曾是最貧窮的縣，口湖是最貧窮的鄉，但即便在這麼艱困的條件，大家仍然不斷的奮鬥，今天雲林縣展現了一個完全不同的風貌，人民想要安身立命，想要拚經濟、拚生活、拚幸福，我們真的不要再惡鬥了。

