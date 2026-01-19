鄭麗文霸氣強調「現在我主導議題」！不擔心鄭習會傷選舉「這是利多不用怕」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨在一月下旬到三月間將赴中參加「國共論壇」，以及黨主席鄭麗文可能與中共總書記習近平會面的「鄭習會」。黨內傳出有意見認為在選舉年間太過敏感希望「踩煞車」。鄭麗文今日對此表示，她認為這反而是國民黨「大利多」，請大家不用害怕。她也強調，台灣各界都需要兩岸和平交流，這也是國際上「水溫已改變」，國際媒體都要排隊訪問她的原因；現在已經是由她在主導議題，受到批評抹黑很正常，不要畏懼爭議。

廣告 廣告

鄭麗文強調「現在我主導議題」不擔心鄭習會傷選情：這是利多不用怕。（圖／翻攝匯流新聞網）

鄭麗文今日在《中午來開匯》節目接受訪問時被問及，黨內有人擔心赴中參加國共論壇、鄭習會可能衝擊年底選舉，因此希望踩煞車，鄭麗文表示，她認為這剛好相反，會是國民黨的大利多，因此大家不用怕。

鄭麗文分析，第一如果民進黨亂扣帽子，說什麼不能做，就不做，那國民黨什麼都不要做，回家睡覺就好了。因為不管做什麼，民進黨都照罵。就像國會預算，就算你沒刪，他也說你刪光光。所以不需要因為民進黨而自我設限、綁手綁腳，否則你就跳入他們的坑了。

鄭麗文指出，就像民進黨動用司法對付國民黨，如果因此害怕、每件事都怕有司法問題，那日子也不用過了。相反地，要讓民進黨知道，這招對我沒用。像「大罷免」民進黨最後為什麼失效？就是「賣芒果乾」賣到反感、賣出反效果了，這是新的趨勢。

鄭麗文也分析，台灣各個不同領域和產業都非常需要兩岸和平與交流，這會帶來更大的底氣和支持。她上台將近三個月，不僅是我們內部期盼和平，國際社會也是如此。重要智庫都告訴她，今年跟去年的水溫完全不同，這也是為什麼所有國際媒體都排隊要訪問她，國際智庫見了她，都覺得兩岸和平是期盼。

鄭麗文強調，所以不管內部民意還是國際水溫，能在這時候扭轉乾坤，把兩岸兵凶戰危轉為緩和，才是真正帶來選票。有些人害怕、停留在過去的戰場，但她打的是「下一場戰爭」，不受困於過去的失敗。所以國共論壇如期舉行，習近平的會面也在安排中。

鄭麗文也指，國民黨的人不習慣「主導議題」。過去大家都說國民黨沒主導力、沒論述力，都被民進黨牽著走。但「大家有發現現在我在主導議題嗎？迎來批評抹黑這很正常，所以不要畏懼爭議」。

鄭麗文表示，她兩岸交流希望是前瞻性的。包括氣候變遷帶來的防災、能源問題，還有 AI 未來性的交流對話。台灣有很多需要解套的問題，譬如觀光旅遊業、農漁產品的「綠色通道」，過去民進黨搞出來的僵局沒辦法找出路，業者都會來拜託國民黨。所以對話交流一定要推動。

至於跟習近平的會面，鄭麗文重申，她講的是原則性的，包括美方也一直希望她去訪問，她都是說原則上，希望上半年完成。因為下半年要把時間精力集中在國內選舉，這是她本來的規劃。

鄭麗文強調，到目前為止還沒有進到具體階段。媒體傳得好像她三月就要去，她強調「沒有」。鄭也強調，這件事不可能黑箱秘密進行。一旦確定了，一定會正式召開記者會公佈，大家不要急。

至於訪美，鄭麗文說，不要用一種「討好」的角度去思考與美國的關係，如果你只想討好，永遠討好不夠。大家沒看到台灣獨特的戰略價值，這是她要一步步證明給大家的。她不急著第一時間跑去美國，但她會去，她握有百分之百的主導權。



更多FTNN新聞網報導

談過去喊「換侯」心結認為「侯友宜應該也翻篇了」 新北市長協調鄭麗文尚未安排見侯

尹錫悅戒嚴主導內亂被求處死刑 鄭麗文：擔心賴清德複製同樣手法

林宜瑾提修兩岸條例 鄭麗文嗆：可悲台獨啊！一向是民進黨政客遮羞布

