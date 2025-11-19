鄭麗文面前回一國兩區 黃國昌：與其在意識形態打轉 不如立下目標

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行「以行動顧台灣─主席高峰會談」。(記者王藝菘攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉行「以行動顧台灣─主席高峰會談」，而國民黨副主席蕭旭岑先前拋出鄭麗文的兩岸路線就是「一國兩區」，媒體詢問，在兩岸路線上藍白是否有其共識？黃國昌在鄭麗文面前並無直接回應，只說，與其在名詞或意識形態上打轉，重要的是怎麼帶給台灣人民更好的生活。

黃國昌說，在兩岸問題上當然必須要面對，邀請所有台灣人共同思考這件事情，與其在名詞或意識形態上打轉，不如立下是要實現什麼價值、達成什麼目標。他從年輕的時候討論這件事到現在，今年快53歲，從過去到現在有10種不同的名詞，搞了30幾年然後呢？創造了什麼改變？

黃國昌說，民進黨有台獨黨綱，他們說台獨黨綱沒有凍結，但被台灣前途決議文取代，這些訊息對他來說一點都不重要，重要的是怎麼讓台灣真的捍衛自由、民主、法治的生活方式，怎麼帶給台灣人民更好的生活，這才是值得捲起衣袖，認真努力去打拚的目標。

