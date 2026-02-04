鄭麗文預告訪習喊「我們是中國人」 蔣萬安強調：我是台灣人

蔣萬安重申立場，再度強調自己是台灣人，也是中華民國國民。（本刊資料照）

國民黨主席鄭麗文近期接受《經濟學人》專訪時，表態規畫在2026上半年登陸並會見習近平，想方設法帶回和平承諾。面對敏感的認同話題，她點出若從憲法視角出發，我們就是中國人，這種直球對決的說法，立刻與自家台北市長蔣萬安的本土論述形成對比。

鄭麗文感慨，認同議題長期被政治化，反而造成族群撕裂，社會充滿敵意。她主張台灣與中國不該是零和對立，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的」，畢竟多數人的認同大多連結自歷史、文化與血緣，現代國家的定義僅占一小部分，她期待大家能回歸憲法原意，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」

鄭麗文何出此言？

她觀察到認同比例的斷崖式轉變始於30年前。認同感的變化並非偶然，而是長達30年的政治操盤，她回憶30歲前大家都能自然自稱中國人，後來比例驟降，主因就是民進黨大力推動去中國化，讓原本自然的認同感逐漸被政治框架給扭曲。

蔣萬安不認同？強調自己是台灣人

不過，台北市長蔣萬安則在東環段開工時重申：「我都強調，我是台灣人，中華民國國民」。先前兩人在兩岸議題表態就有不小分歧，儘管鄭麗文試圖解讀兩者身分可以並存，強調身為台灣人也能是中國人，但蔣萬安堅持「我是台灣人，我就是中華民國的國民」這份「台灣共識」才是主流民意，兩人對認同的詮釋明顯有別。

