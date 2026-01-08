鄭麗文頒勳章給賣黨產的蔡正元！于北辰：各黨部主委也比照！

論壇中心／李佳穎報導

纏訟多年的三中案日前二審宣判，前立委蔡正元因業務侵占罪被判刑3年6個月確定，未來將入獄服刑，國民黨主席鄭麗文昨（7）日在中常會親自頒發代表國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》痛批「諷刺」，三中案國民黨是被占便宜的一方，現在鄭麗文卻認定蔡正元是坐黑牢，「這是在鼓勵犯罪嗎？」那國民黨各個地方黨部主委趕快去賣一賣，這樣明天就能換勳章！

另外，國台辦近日宣布2026最新台獨懲戒名單，其中包括教育部長、內政部長與法務部檢察官都入列。總統賴清德對此表示，對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲。

廣告 廣告

于北辰分析，國台辦的懲戒只對國民黨有用，藍委們若被懲戒，他們會緊張、擔心急著去解釋是不是搞錯了，而對於台派、中華民國派的若被列入名單，這會被視為榮耀。

原文出處：鼓勵犯罪？鄭麗文頒勳章給賣黨產獲利的蔡正元！于北辰：各黨部主委也比照！

更多民視新聞報導

蔡正元將入獄 「三中案」侵吞2.8億判刑3年6月定讞

邱毅怒了！好兄弟蔡正元將入獄 開噴馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

稱帶勳入獄！蔡正元即將服刑 鄭麗文親頒獎章喊：永遠堅持對的事

