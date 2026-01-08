鄭麗文頒最高榮譽獎章給蔡正元 學者驚問：「百年大黨」鼓勵人民犯法？

記者李鴻典／台北報導

國民黨中評委、前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月確定，黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，強調要讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄，未來將努力拿回政權，因為唯有政黨輪替，才能讓司法回歸正軌。有學者質疑，鄭麗文頒最高榮譽獎章給蔡正元，是不是表示國民黨作為一個「百年大黨」鼓勵人民犯法呢？

鄭麗文（左）在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元（中）。（圖／記者詹宜庭攝影）

蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定鄭麗文7日在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元。蔡正元表示，「非常感謝也非常榮幸，鄭麗文與黨中央頒發實踐一等獎章，這是我一輩子的諾貝爾和平獎！」

鄭麗文強調，國民黨不會忘記蔡正元對本黨長年來的奉獻與付出，「我們永遠欽佩他堅守道德、理念與價值的精神，不退縮、不畏懼，堅持到底的決心與勇氣。我們也敬佩蔡正元在任何時期都展現出的高度專業評論水準，從未為一己之私，始終為國為民」。蔡正元不僅是國民黨難得的人才，更是國家難得的人才，是亂世中少見的正氣與良心。因此，國民黨特別頒發「實踐一等獎章」給他，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄的，國民黨將永遠站在公理與正義的一方，永遠支持對的事情，並努力拿回政權，因為唯有政黨輪替，才能讓司法回歸正軌。

對此，學者葉耀元說，蔡正元業務侵佔應該賴不掉，所以也沒有要上訴了。他直言，鄭麗文在這個時機點頒最高榮譽獎章給蔡正元，是不是表示國民黨作為一個「百年大黨」鼓勵人民犯法呢？

希望國民黨重返執政喔？葉耀元說，是國民黨要重返執政，還是國民黨成為中國的傀儡放棄台灣的主權與民主呢？各位可以想想看哪一個可能性比較高。

