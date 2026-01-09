鄭麗文頒獎章給蔡正元送暖 介文汲看出1事：對藍再度執政更有信心

前立委蔡正元被控掏空阿波羅公司2.8億餘元，被依業務侵占罪判刑3年6月定讞，將入獄服刑。國民黨主席鄭麗文7日於中常會上頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元送暖，鄭麗文說，要讓大家知道「蔡正元是帶著勳章入獄」。前大使介文汲表示，鄭麗文頒「實踐一等獎章」給蔡正元，展現一個主席應該有的風範。而互相的團結，已經不是在嘴巴上講，我們看到行動了，讓他對國民黨再度執政，越來越有信心。

介文汲8日在《中天辣晚報》節目中表示，鄭麗文此次頒「實踐一等獎章」給蔡正元，展現一個主席應該有的風範。我們已經忘記國民黨還可以做這樣子的事，就是對自己的同志的一種支持，給自己的同志最高的榮譽跟貢獻，這是一個黨應該要做的，過去我們沒有看到，已有很長的一段時間。

介文汲接著表示，這一次他看到以後，對鄭麗文的看法，又增加對她的信心。作為一個領袖，就是要做這種事，這就是政治，政治不是不作為，是積極作為，做該做的事情。他所有的朋友，一看到鄭麗文頒這個獎給蔡正元，大家覺得蔡正元本來就該得到這個獎，可是鄭麗文居然做到了。

介文汲指出，好多老朋友都是國民黨失聯黨員，最近都在找朋友，自掏腰包，10個、20個、30個，把失聯黨員重新登記黨籍，這股力量不要小看。

介文汲認為，國民黨不是敗在別人，過去時候都是敗在自己。現在我們看到一個能夠先把自己的團隊、自己的士氣、自己人互相的提攜、互相的團結，已經不是在嘴巴上講，我們看到行動了，讓他對國民黨再度執政，越來越有信心。

