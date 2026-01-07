鄭麗文頒發 蔡正元今獲國民黨一等實踐獎章：我的諾貝爾和平獎

前立委蔡正元（右四）。（周毓翔攝）

纏訟多年的「三中案」，前立委蔡正元成唯一有罪被告，因業務侵占罪遭判處3年6月徒刑定讞，將入獄服刑。國民黨主席鄭麗文7日於中常會上頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元送暖，鄭麗文說，要讓大家知道「蔡正元是帶著勳章入獄」；蔡正元也開玩笑說，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎。」

蔡正元7日出席國民黨中常會獲頒實踐一等獎章，不少北市民代也特地出席中常會致意，國民黨立委徐巧芯還準備花束送給蔡正元；鄭麗文說，期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得「蔡正元是帶著勳章入獄的」。

廣告 廣告

鄭麗文表示，她國大時期就認識蔡正元，蔡正元擔任四屆立委，有一流的口才與論述能力，更重要的是身先士卒，勇敢地為正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、絕不退縮，不管是國民黨執政或在野期間，蔡正元不計較個人得失，全力以赴，歷任主席在歷次選舉中也多次拜託他出手幫忙，是國民黨望塵莫及學習對象。

鄭麗文提到三中案，民進黨因為阿扁貪污，許多民進黨菁英官司纏身，因此他們也想報仇，才對三中案緊要不放，檢調重點一直都是要針對前總統馬英九，而非蔡正元這「不是案子的案子」，蔡正元沒有為了個人偏安而做不實供述，他的道德與勇氣非一般人能及，民進黨無法入罪馬英九，為了洩憤找蔡當代罪羔羊，「這是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻」。

蔡正元開玩笑說，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，他人生最後期待就是有生之年，能看到國民黨再次執政。再次執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機；如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。因此，國民黨執政是挽救台灣人民、挽救台灣命運唯一的出路與方法，要重返執政就要團結民眾黨以及所有在野力量，爭取中間選民。

針對律師林智群說，法院認定阿波羅公司帳戶裡4億多資金，是郭台強要買中影的交易案，暫時寄放在阿波羅公司的「託管款項」，法院認定這是把「代管的錢」挪為己用；蔡正元強調，阿波羅公司只有他一個股東，只跟他一個人有資金往來，從未跟郭台強有資金往來，金流很清楚不用避諱。

蔡正元說，郭台強也有出庭作證，說沒有委任過阿波羅公司任何事情，但司法就是要編造劇情，說他這是侵佔，「欲加之罪，何患無辭」，沒金流來往、沒購買股票，是要怎麼侵佔？只是因為契約過程有提到一些人名就編造劇情。

【看原文連結】