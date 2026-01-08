鄭麗文頒給蔡正元國民黨實踐一等獎 他解讀破除「兩人不合」流言

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

中國國民黨主席鄭麗文7日於中常會上，頒發「實踐一等獎章與證書」給前藍委蔡正元，表彰對黨的重大貢獻與高度認可，形同為即將因中影案入獄的蔡正元送暖。前藍委邱毅表示，這是破除前段時間蔡正元因常批評鄭麗文而引起兩人不合的流言，鄭麗文也深知只有改變這種醬缸文化，才能有更多人願意為國民黨效力。

國民黨主席鄭麗文頒給中央評議委員蔡正元國民黨「實踐一等獎」勳章。（圖／國民黨）

蔡正元對此形容「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，他對鄭麗文主席表達感謝之意，也表示深感榮幸。蔡正元指出，只剩下一個人生最後期待，希望有生之年，能看到中國國民黨在鄭麗文主席與黨中央同志的領導之下，再次執政。他強調，再次執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機；如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。因此，國民黨執政是挽救台灣人民、挽救台灣命運唯一的出路與方法。

據「國民黨榮譽制度」規定，黨務幹部具有各項功績之一，將獲頒最高等且具備「烈士」等級的中山獎章，如統籌大計、鞏固領導中心，卓著功績者；建立或發展國民黨組織卓著功績者，或致力於國家統一大業，有特殊勳猷者。

至於頒給實踐獎章或華夏獎章有六要件：一、冒險犯雞、忠貞不移，達成本黨重大任務者。二、貫徹本黨政策，於國家之安全及建設工作，卓著功績者。三、領導文員或群眾為本黨任務奮鬥，卓著功績者。四、對本黨工作與業務革新或決策執行，成效卓著者。五、致力黨務、政治、社會工作有重大貢獻者。六、有創造發明，經審查認定有重大價值者。



邱毅表示，鄭麗文在國民黨中常會頒給蔡正元最高榮譽，就是傳聞中的《實踐一等勳章》，蔡正元將佩戴國民黨勳章入獄。他指出，前段時間有人在網路上興風作浪，說蔡正元與鄭麗文不合。當時他完全不評論，就是這種揣測無聊透頂。在民主社會的批評意見，本屬司空見慣。硬要把這種意見交流視為不合，要不是無事生波蹭流量，要不就是心懷叵測，想挑撥離間。

邱毅認為，鄭麗文也想利用這個機會破除這種無聊的流言。最主要是雪中送碳，代表國民黨情義相挺，揚棄過河拆橋的陋習。鄭麗文深知只有改變這種醬缸文化，才能有更多人願意為國民黨效力。

邱毅說，蔡正元的案件，法官白紙黑字寫著「不能上訴」，若要提非常上訴，機會不到萬分之一。目前律師能做的是延後服刑，至少讓蔡正元陪同妻女過這個農曆春節。現在鄭麗文頒給他最高榮譽勳章，柯文哲也準備邀他吃飯，各方力量都在為他奔走，證明蔡正元長期以來做人很成功。而台灣還是有是非黑白的，賴清德這麼胡搞瞎搞下去，最後一定反噬自身。



