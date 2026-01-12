鄭麗文領導下的國民黨在激情與崩潰之間，自我修正的時間已所剩無幾

文：陳旻傑（政治大學碩士生，曾任中國國民黨黨員代表及國民黨青年團副總團長）

中國國民黨第12屆黨主席暨第21屆黨員代表選舉結果不久前揭曉，前立法委員鄭麗文以6萬5122票、過半得票率當選新任黨主席。表面上，這場選舉是黨內民主與最新共識凝聚的展現；但實際上，從主席朱立倫欽定盧秀燕競選的那一刻起，這場選舉的結局便已注定。它並非一次制度更新的契機，而只是再次揭開國民黨體制內部的腐朽，使那積弊難改的結構與瀰漫惡臭的權力文化，再度暴露於陽光之下，成為社會輿論譏諷的焦點。

鄭麗文以鮮明的個人風格登上黨主席之位，然而其政治歷練有限、形象爭議不斷；加上中共疑似介入本次黨主席選舉的爭議，以及他在臺海議題上親中共的言論，也讓黨內從政的同僚普遍感到不安。這使得這次選舉結果揭曉當日，「另立黨中央」的傳言便隨即傳出，而在他的就職典禮上，盧秀燕、張善政與侯友宜三位同黨籍的直轄市長全數缺席，與其競爭的前副主席郝龍斌更未受到邀請。從這些跡象觀之，國民黨，或許正站在又一次分裂的路口。

在真正的分裂發生之前，國民黨的問題其實早已深植於體制之中。那套自威權統治時期延續至今、看似民主卻實則集中的權力結構，使黨內權力並非由下而上產生，而是由上而下的分配。

黨員代表大會名義上是最高權力機關，實際上卻長期淪為少數人決策的橡皮圖章。這種寡頭化的運作，使國民黨失去了內部的活力與自我改革的空間，也讓整個政黨逐漸喪失制度更新的能力。雖然臺灣政治早已邁入民主時代，但國民黨仍深陷舊有的權力架構之中，始終未能完成自身的民主轉型，也因此難以走出今日的困局。

權力封閉的迴圈：民主如何被掏空？

政黨是連結人民與國家機關的橋樑，也是維繫自由民主憲政秩序的核心力量。它肩負整合多元民意的責任，並藉由黨內的討論與決策程序，將社會意見匯聚為具體的政策與治理方向。然而，民主國家的政黨若要履行這項功能，前提在於內部必須具備自下而上的民主機制。

德國公法學者Martin Morlok與Heike Merten在《政黨法》（Parteienrecht）中稱其為，「民主應作為政黨的結構原則（Strukturprinzip）」。他們從德國歷史的教訓出發，認為政黨內部的民主不只是制度設計的要求，更是整個民主體系得以運作的基礎。

所謂政黨內部民主，指的是政黨必須建立民主機制，讓黨員能夠公平參與決策、討論政策，以形成政黨的論述與路線。唯有如此，政黨才能防止權力過度集中於少數領導階層手中，維持政治的多元與活力，避免墮入寡頭化的結構。而這樣的理念，也是今日《德國基本法》中政黨運作的核心原則。

我國《政黨法》同樣規定政黨應落實內部民主，並於第15條明定，黨員代表大會的代表須由黨員選出。然而，國民黨的現況恰與此背道而馳。從2021年選出的第20屆全國黨員代表大會（下稱全代會）的運作，即可看出端倪。

國民黨全代會照例四年改選，每年召集一次。2021年時，國民黨全國黨員約有37萬人，當年共選出822席黨員代表。但在朱立倫擔任黨主席的4年間，他卻以「指定代表」的名義，任命了1,252席。

這不僅使全代會人數大幅膨脹，更讓未經選舉產生的代表在會中佔據多數，實質影響民選代表的決策與表決。當黨主席得以藉「指定代表」滲透會議結構、主導議程方向，全代會原本作為黨員意志匯聚的制度功能便徹底被扭曲。民意不再上達，反而被權力操控下的名單機制所取代，整個體制也因此與民主原則背道而馳。

此外，為了鞏固自身地位與權力，國民黨的政治寡頭長期透過中央委員會與中央常務委員會，實質掌控黨內決策，讓全代會形同虛設。全代會雖名義上是最高權力機關，實際上卻淪為程序性的表決場域。

從筆者現場親眼所見與全程公開的直播畫面中都可以清楚看見，即便會場內有人高聲抗議、情緒激動地將折疊椅丟上主席台，簡報畫面仍會切換到下一頁，結果一律只有兩個字：「通過」。

而那些由基層黨員代表自行提出、未經上意授意、甚至可能不為黨內高層所喜的提案，即便在程序上獲得「通過」，最終的處理方式幾乎一律是送交中央委員會或中常會「研議」。然而，凡被送入「研議」程序的提案，從未真正有過下文。在這樣的機制下，所謂黨員代表大會，不過是被安排好的政治劇場。

而實際掌握黨務決策與提名權的中央委員會與中央常務委員會，法理及學理上應由黨員代表互選產生，因為這兩個機構在全代會閉會期間，代行黨員代表的所有職權。

然而，為了維持寡頭式的權力結構，國民黨長期以高昂的募款責任額等手段，對候選資格設下層層門檻。參選者除了必須符合理想化的嚴苛條件外，計票方式亦採取「限制連計投票法」，藉此確保不符高層意志者，或未參與門閥派系抱團互投的代表，難以進入決策核心。

這樣的制度設計，使每屆選舉幾乎都伴隨「換票聯盟」與「禮品買票」等爭議，賄選早已成為黨內政治文化的常態。以第20屆全代會選舉結果為例，當屆211席中央委員中，具有民選黨代表身分者不到19人；35席中央常務委員中，更無一人出自民選黨代表。而這兩個單位卻掌握了國民黨最核心的權力結構，不僅主導全黨黨務，更負責正副總統、不分區立法委員及各縣市首長等的提名。

簡言之，黨內最高層的決策權，幾乎完全由既得利益的政治寡頭所層層壟斷。

當「戰鬥藍」成為黨的主流論調

此次黨主席與黨員代表選舉，共有33.1萬名黨員具投票資格，投票率僅39.46%，也就是約13萬人實際出門投票，而鄭麗文獲得其中的6萬餘票。

對此，有評論認為，國民黨員正以冷漠傳達不滿；也有人指出，鄭麗文之所以當選，主要來自軍系與黃復興系統的支持，但這群人並不能代表在地方第一線從政的黨員，以及他們背後更廣泛的支持者。不過，也有支持者主張，鄭麗文所代表的「戰鬥藍」象徵國民黨重新出擊的意志，或可為未來執政與黨務改革開啟新的契機。

至於實際情況為何，或許仍有待更深入的分析。不過，無論是這次黨主席選舉的結果，或是近年國民黨在檯面上活躍的人物，都呈現出某種一致的特徵，也就是政治表述愈來愈依賴情緒動員，而非理性辯論與政策討論。同時這些政治人物多半並非專業出身，也缺乏深厚的政治與治理經驗，而是從特定立場的發言體系中快速竄起，以語言的對立與情緒的召喚成為大眾眼球的焦點。這樣的現象與近年各國政壇上民粹主義勢力的崛起頗為相似。

在政治學的討論中，荷蘭政治學者卡斯・穆德（Cas Mudde）將「民粹主義」定義為一種將社會劃分為兩個對立群體的觀點──「純潔的人民」與「腐敗的菁英」。有學者認為，民粹主義的興起，往往來自對民主政治體制中菁英腐化與代議制度失靈的批評。它以「反菁英」與「回歸人民」為號召，爭取群眾支持。

儘管民粹主義的內涵至今仍存諸多爭論，但它作為一種政治現象，既可能對民主體制產生矯正作用，也可能帶來深層破壞。從部分歐洲民粹政黨的經驗可見，當民粹力量掌權後，往往削弱權力分立與制度制衡，壓縮個人自由，甚至以「反菁英」之名行集權之實，最終背離民主精神。

然而，在某些情況下它也可被視為對代議政治的警示。它將被忽視的民意與底層的不滿重新推回大眾視野，迫使主流菁英正視體制的失靈。同時，民粹浪潮透過動員被疏離的群體，在短期內也讓公民參與重新活絡，為僵化的政治結構帶來一度的震盪與省思。

激情與崩潰之間：國民黨的下一步

說到這裡，今日的焦點並非在於評斷民粹主義的善惡，也不是要斷言鄭麗文是否操弄民粹主義，或他的支持者是否屬於民粹主義者。然而，從當前的政治現象觀察，國民黨的確呈現出朝向民粹主義政黨的發展趨勢。

其根本原因或許眾多，但在本文有限的觀察中，認為最大的問題似乎仍在於黨政大權長期集中於少數門閥派系之手，使基層黨員的聲音無法穿透層層決策，而黨內論述又缺乏充分討論與整合的制度機制。於是，留在黨內的民意不是選擇沈默以對，就是在長期壓抑之下被扭曲，化為情緒化、對抗式的政治衝動。

鄭麗文接任國民黨主席後，雖然號稱要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，但能否帶領這個百年政黨重新凝聚基層支持、重建民意基礎，乃至再度邁向執政，仍是未知之數。即便國民黨未來真能推動更徹底的黨內民主化，黨員在路線與價值上將作出何種選擇、最終能否獲得多數民意的認同，依然難以預測。

然而，從鄭麗文以「改革國民黨」為號召登上主席之位後的表現來看，他所任命的黨務班底依舊延續過往的權力格局，毫無革新跡象。更令人憂慮的是，無論是他本人，或其來自黃復興體系的支持者如中常委何鷹鷺，皆頻頻以民粹語言呼應中國共產黨式的政治論述，引發黨內從政同志的反彈與質疑。

以鄭麗文為例，他近日接受《德國之聲》專訪時，多次表達與中國共產黨論述高度重疊的立場，甚至公開聲稱，侵略烏克蘭、打壓國內政治異己的俄羅斯總統普亭「不是獨裁者」。此言一出，不僅引發國內外譁然，也讓外界更清楚看見國民黨內部的價值墜落。

至於中常委何鷹鷺，日前不僅曾赴對岸參加「九三大閱兵」，近期則在新聞媒體前公開抨擊立法院跨黨派代表團赴日進行國會外交，指稱此舉「背棄抗日歷史」。其發言不僅與國民黨長期標榜的「以德報怨」論述相互矛盾，更在立場上完全呼應中共論調，並與中共同聲反對臺日交流。這一連串的政治姿態，清楚反映出鄭麗文上任後的國民黨，正逐步滑向一條親威權、反多元的路線。

這些跡象顯示，鄭麗文領導下的國民黨，不僅延續了門閥派系專制與威權遺緒交織的政治文化與權力結構，更令人憂慮的是，其論述中不斷滲入民粹動員與傾向威權的色彩。這樣的路線選擇，不僅難以在民主社會中立足，更使國民黨踏上與臺灣當前主流民意愈行愈遠的道路。

在這樣的情勢下，國民黨內的從政黨員若想自保，各種形式的分裂恐怕只是時間早晚的問題。對這個資源日益匱乏的政黨而言，一旦喪失多數選民的信任，又無法在內部重建共識，其衰敗幾乎已成定局。

留給國民黨自我修正的時間，恐怕已經所剩無幾。

