鄭麗文領軍國民黨 要讓「羊群變獅群」

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

鄭麗文以黑馬之姿投入國民黨主席選舉，並獲當選，是黨史上第二位女主席，也是首位有民進黨背景的主席。她說20多年前就放棄台獨主張，因為不可行，並嗆民進黨應廢除台獨黨綱。

外界期許她恢復兩岸交流，她強調，如果能化解兩岸矛盾歧見、推動兩岸和平合作，她「什麼工作都願意做、什麼人都願意見」。鄭麗文說要讓國民黨「羊群變獅群」，這位「非典型主席」能否讓百年大黨展現新風貌，拭目以待。