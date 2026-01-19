鄭麗文頻喊願見習近平！傳國共論壇「1月底登場」 蕭旭岑全說了：這時公布

​國民黨主席鄭麗文立場較為親中，更多次喊話要合中國國家主席習近平會面，一舉一動都受到高度關注，日前更有消息指出，停辦多年的「國共論壇」將於1月底在北京重啟；國民黨副主席蕭旭岑今（19）日在節目上強調，媒體報導的資訊仍有落差，目前僅在磋商當中。

蕭旭岑在《千秋萬事》節目中表示，媒體針對國共論壇的報導「資訊仍有落差」，至於有無恢復舉辦，國民黨高層是否將於月底出訪中國，蕭旭岑並未正面回應，僅表示正在與中國討論、磋商，「還沒有進一步訊息」。

「要等到成熟才會對外公布」，蕭旭岑進一步說明，鄭麗文競選前、就任後均維持一貫立場，即主張「兩岸應維持溝通管道」，為達成此目標而致力於重啟過去很多年沒有做的溝通平台，至於具體的做法、時間點，則要等到成熟才會對外公布。

