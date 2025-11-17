鄭麗文頻見外國使節！中常委何鷹鷺拍片談統一 綠委：不遮掩當中共附庸
記者詹宜庭／台北報導
國民黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，雖然近日與多位外國駐台使節交流，但具有中配身分的中常委何鷹鷺拍影片說要讓台灣早日回到祖國懷抱；新任國民黨副主席張榮恭也在沒有對外預告行程的情況下，赴上海與中國國台辦主任宋濤會面。對此，民進黨立委王定宇痛批，「國民黨已經完全不遮掩作為中共附庸的模樣，台灣人民必須自救，而且時間緊迫。」
鄭麗文在爆出親中爭議後，近日頻與外國駐台使節交流，但正當她淡化親中形象的同時，有中配身分的中常委何鷹鷺卻拍影片稱「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」，甚至將毛澤東穿上身說「我穿的這件衣服，為人民服務，是毛主席教導我們，要為人民服務」。此外，國民黨新任副主席張榮恭、蕭旭岑也在鄭麗文就任的半個月內接連訪中。
對此，王定宇表示，「國民黨已經完全不遮掩作為中共附庸的模樣！擔任國民黨中常委，服膺的是毛澤東的思想，推動的是中共併吞台灣的進程」。不僅如此，現任黨主席鄭麗文追思頭號匪諜，前主席馬英九、洪秀柱竟然附和中共論調，把中國對台灣的威脅，定調為內部事務，不讓國際支持台灣安全。
王定宇說，沒有主權和安全，經濟發展、民主體制、自由人權都不再屬於台灣人民和後代子孫所有，「這樣的中國國民黨，已經不折不扣地跪舔在中共膝前，背叛了台灣2300萬人！台灣人民必須自救，而且時間緊迫。」
