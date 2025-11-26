鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日密集會晤多國駐台代表，包括AIT處長谷立言，引發外界揣測是否意在淡化黨內對她的「紅色濾鏡」質疑。一藍營人士指出，外國駐台代表例行與重要政治人物接觸屬外交常態，並不意味替鄭麗文背書；反倒是她鮮明的親對岸形象、黨中央人事布局與引熱議言論，持續讓黨內中間派及選民對國民黨2026與2028選戰前景感到憂心。

一藍營人士表示，從媒體先前報導「鄭麗文挺普丁惹火歐洲」，到11月中陸續會見美、星、日、英、德等5國駐台代表，外界容易將其行程解讀為「撇紅」；但實際上，各國駐台代表原本就需定期與台灣主要政治人物會面，以彙報各自政府台灣局勢發展。他說，鄭麗文身為最大在野黨主席、席次甚至領先民進黨，「如果AIT不拜會才真的奇怪」。

「只是AIT拜會鄭麗文，就是為美方為鄭麗文背書、肯定國民黨的兩岸與國際政策嗎？恐怕也過於樂觀與天真。」該人士認為，鄭麗文的黨中央人事佈局一字排開，幾乎都是涉兩岸事務背景，更凸顯其相較歷任黨主席在兩岸議題上的鮮明取向，可能在2026地方選舉投下不確定因素。

一名不具名藍委更直言，黨內對鄭麗文的觀感從震驚、無奈到如今的「能不談就不談」。他說，黨內立委擔心一旦評論主席，不是得罪中間選民，就是得罪媒體與特定政治力量，甚至「政論節目播到一半，關切的電話就來了」。

該立委指出，民眾當然期待與中國交流，但需要的是「對等」，只是鄭麗文過去「中國人」說、祭拜共諜吳石、強調一中等舉動，讓外界對鄭的觀感呈現兩極，更讓國民黨在中間選民間顯得格外被動。他形容「深藍嗨翻，中間選民冷漠」，這無疑是為2026、2028埋下不定時炸彈。

立委也提到，近半民眾（49.7％）支持提升國防預算，但鄭麗文的「ATM說」卻讓外界誤解國民黨反對增加國防預算，讓他打趣又無奈表示：「寶寶心裡苦，但寶寶不說，只能希望黨主席別再來亂。」

對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥則分析，谷立言與鄭麗文會面4天後才「補發文」，顯示美方刻意保留討論空間。雙方均提及「兩岸分歧須以和平方式解決」，內容看似平穩，但相較於過去國民黨主席的戰略論述，鄭麗文未來需更明確提出新兩岸與國際戰略框架。

張元祥指出，國民黨主席出訪中國大陸，從2016年「洪習會」後已中斷近十年，如今美國總統川普明年4月將赴中國訪問，北京也可能在「川習會」前邀請鄭麗文訪中，相信鄭對「十年來第一人」也有深切期待。

只是屆時已經進選戰熱季，張元祥說，鄭麗文若期待出訪中國累積選戰資本，民進黨一定是「撿到大砲」火力全開，黨主席勢必從「教練」成為2026的「主角」。他強調，要避免外界對國民黨「親大陸、棄國際」的紅色濾鏡，鄭麗文應該思考出訪中國前，先出訪友好國家拓展政黨外交。

照片來源：鄭麗文辦公室提供

