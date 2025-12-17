鄭麗文飆罵賴清德13分鐘！轟「在野獨裁」就像男人不會生小孩

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》再修正版，總統賴清德更痛批「在野獨裁」，讓朝野對峙更加緊張。對此，國民黨主席鄭麗文今（17）日在中常會上花13分鐘痛批賴清德「男人是不會生小孩的」，並批賴清德將以「窮台」、「亂台」、「毀台」三步毀掉台灣，國民黨一定要為台灣人民保護民主。

鄭麗文17日在中常會上花13分鐘痛批賴清德，怒轟「男人是不會生小孩的」。（圖/中天新聞）

鄭麗文首先表示，賴清德上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。如今在大罷免之後，可以看到始作俑者的賴清德，不但毫無反省，甚至變本加厲，可以完全藐視國會，國會三讀通過的法案視若無睹，即便多次覆議，結果只要不如賴清德的意，居然可公然違憲，偕同卓榮泰玩「不副署、不執行」，這不但是憲政的笑話，而且是台灣民主的悲歌。

鄭麗文痛批，自己身為最大在野黨，對賴清德無所不用其極胡言亂語、鬧國際笑話居然說「在野獨裁」，她要說這就像「男人是不會生小孩的」，所以在野是無法獨裁。自己不知道這是賴清德哪個優秀天才的幕僚教的，還是賴清德又不顧幕僚的建議自己發明，賴清德過去發明太多名詞了，不要再把底牌掀給所有人看，「讓大家都知道你是是毋捌字兼無衛生，又沒民主素養的人嗎？你不覺得丟臉，我們中華民國國民都覺得很丟臉」。

鄭麗文強調，賴清德上任第一年，手握有史以來最大一筆中央總預算，結果端不出執政成績，乾脆一不做二不休，甩鍋給在野黨。自己看賴清德也放棄了，接下來其執政時間還有兩年多，賴清德就是放棄了，也不想做出成績，因為也做不出成績，所以直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，這就是現在台灣的悲哀，出了這樣的領導人。

總統賴清德。（圖/資料照）

鄭麗文更指出「賴清德有三步」，她說賴清德第一步先「窮台」，錯誤的政策、國家定位戰略，讓台灣產業慘兮兮，本來傳產、服務業就已陷入寒冬，不知明天在哪裡，現在也保不住高科技產業，產業的外移讓台灣產業被掏空嚴重被掏空。然後對美國又打腫臉充胖子，明知會跳票、台灣沒能力負擔，但賴員外大筆一簽，簽的很高興，反正內容也不重要，到時候賴給在野黨就好，先窮台再亂台。

鄭麗文接著指出，賴的第二步是「亂台」，因為賴清德上任第一天，知道自己是少數總統、朝小野大，卻從不想透過溝通對話，提出讓在野無法拒絕的福國利民政策，但賴清德從不做任何努力，就開始在國會沒有底線的惡鬥。今年大罷免亂也亂了，當選民用選票否定賴清德，希望賴政府能做正事，不要每天只是搗亂惡鬥，結果賴清德反而變本加厲，因為沒招了，只剩坐在地上耍賴，以為這樣就有糖吃嗎？她請問賴總統你幾歲，想讓誰哄啊。

國民黨今日召開中常會。（圖/中天新聞）

鄭麗文批評，賴清德窮台、亂台後，最後就會毀台。所以賴清德要窮台，國民黨就要「富台」，不能讓台灣所有經濟成果毀在一人手裡，毀在錯誤政策和方向。國民黨雖然在野，會持續在國會提出福國利民的重大法案。鄭麗文更強調，賴清德要亂台，國民黨更要「護台」，賴清德每天在破壞台灣民主、摧毀法治，今天還在秋後算帳，檢調還到嘉義黨部去搜索、去抓人，這不是秋後算帳嗎，不惜動用司法摧毀台灣法治的最基礎，司法檢調和必須獨立，不能淪為政黨工具，但賴清德有因為這樣收手嗎，所以國民黨要保護台灣得來不易的民主法治，不能摧毀在民進黨手裡，國民黨要富台、護台，才能保台。

對於賴清德的下一步，鄭麗文認為，看來賴清德是吃了秤砣鐵了心，沒有要讓人民有一絲喘息空間跟機會，賴清德有想休養生息、做事和建設台灣嗎？「沒有，賴清德反而每天都在搞政治鬥爭，所以國民黨要做好長期作戰的所有準備，賴清德沒有要放過我們、放過台灣，更沒有要放過人民，所以國民黨必須自救、自立自強，這一仗的最後決戰點就是2028，在2028之前，明年底的中期選舉是關鍵一役，所以我們要做好心理準備，作戰到最後一天，我們沒有輸的本錢，因為今天賭的是全台灣人民的未來」。

鄭麗文感嘆，中華民國憲法是一個保障人權的憲法，但在民進黨政府裡頭形同廢紙，所以國民黨會做好萬全準備，不會讓民進黨得逞，他們將用最大力量保護國會，讓國會還能繼續運作、運轉下去，因為國會是民主國家中最核心機構，繼續推動福國利民的法案。

鄭麗文最後強調，明年選舉中央擺爛沒關係，還好大多數的地方政府還是國民黨執政，他們每天認真做事、也會繼續認真做事，台灣不能停擺，台灣不能空轉，交給國民黨，人民才能放心，他們一定會全力來抵制、對抗民進黨蠻橫無理的政權，今天保護台灣的責任和工作就交給國民黨。

